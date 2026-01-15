Nikola Vucevic decide no fim, ofusca Brice Sensabaugh, e Chicago Bulls supera Utah Jazz na NBA
Rodada desta última quarta-feira (14) apresentou mais seis confrontos
Os torcedores do Chicago Bulls precisaram esperar até os instantes finais para poder festejar a vitória de sua equipe na rodada desta quarta-feira da temporada regular da NBA.
Nikola Vucevic fez uma cesta decisiva a quatro segundos do encerramento e decretou a vitória apertada de sua equipe sobre o Utah Jazz por 128 a 126 , no United Center, ofuscando a brilhante atuação do rival Brice Sensabaugh, que deixou a quadra com 43 pontos.
Leia também
• Nikola Vucevic decide no fim, ofusca Brice Sensabaugh, e Chicago Bulls supera Utah Jazz na NBA
• LeBron James flerta com "triple-double" e Los Angeles Lakers "atropela" o Atlanta Hawks na NBA
• Anthony Edwards decide no fim e Minnesota Timberwolves derrota os Spurs de virada na NBA
Maior pontuador dos anfitriões, Vucevic (35) liderou os Bulls na ausência de Josh Giddey (distensão na coxa). A franquia de Chicago teve cinco reservas com pontuação de dois dígitos na partida.
Cestinha absoluto do duelo, Sensabaugh assinalou 21 pontos no primeiro quarto, a maior pontuação de um jogador vindo do banco no período desde que o registro de jogadas em cada um dos quatro quartos começou na temporada 1996-97.
O Utah Jazz, que perdia por 12 pontos a 5 minutos e meio do fim, reagiu e empatou em 126 com uma bandeja de Sensabaugh a 28,5 segundos do apito final. Coby White errou um arremesso de três pontos para o Chicago, mas Okoro recuperou a bola e passou na lateral para Tre Jones, que lançou para Vucevic decidir embaixo da cesta.
O equilíbrio foi a marca do confronto, que teve 26 empates e 17 trocas de liderança, em mais um final apertado entre as equipes. No final, porém, os mandantes acabaram levando a melhor.
A rodada desta quarta-feira apresentou mais seis confrontos. O New York Knicks foi superado pelo time do Sacramento Kings por 112 a 101, no Golden 1 Center, e ainda perdeu Jalen Brunson. O ala-armador sofreu uma lesão no tornozelo no primeiro quarto e não retornou mais.
Quem também deixou a quadra por motivo de contusão foi o novato Cooper Flagg, do Dallas Mavericks. Ele não conseguiu voltar para o segundo tempo por causa de uma entorse no tornozelo e viu sua equipe perder o duelo para o Denver Nuggets pelo placar de 118 a 109, no American Airlines Center.
Confira os resultados das partidas da noite desta quarta-feira pela rodada da NBA:
Indiana Pacers 101 x 115 Toronto Raptors
Philadelphia 76ers 107 x 133 Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls 128 x 126 Utah Jazz
New Orleans Pelicans 116 x 113 Brooklyn Nets
Dallas Mavericks 109 x 118 Denver Nuggets
Sacramento Kings 112 x 101 New York Knicks
Los Angeles Clippers 119 x 105 Washington Wizards
Acompanhe os jogos desta quinta-feira:
Orlando Magic x Memphis Grizzlies
Detroit Pistons x Phoenix Suns
Miami Heat x Boston Celtics
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks
Dallas Mavericks x Utah Jazz
Golden State Warriors x New York Knicks
Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks
Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets