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Futebol "Ninguém entregou o jogo", diz Mariano Soso após vitória do Sport sobre o Criciúma na Série B Sport venceu o Criciúma com fim de jogo dramático nessa sexta-feira (23) e subiu para o sétimo lugar do torneio

O Sport passou sufoco, mas venceu o Criciúma por 2 a 1 na Ilha do Retiro nessa sexta-feira (23). Mariano Soso, técnico do time, elogiou a postura da equipe em coletiva de imprensa após o jogo, que foi decidido com um gol de pênalti de Barletta nos acréscimos.

A vitória selou o triunfo do Leão e levou o time para o sétimo lugar da Série B, com 54 pontos.

"Eu quero parabenizar os jogadores. Fizeram um esforço muito grande contra um time que eu não tenho só respeito. Ninguém falou que ia ser fácil", iniciou.

O treinador também destacou que a capacidade de adaptação do elenco rubro-negro é um fator fundamental para seguir buscando bons resultados na competição e sonhando com uma vaga no G-6 para os playoffs do acesso.

"Nosso time é um time que tem a virtude de adaptabilidade e isso é muito importante, interpretar que necessidade tem o jogo e tem respostas que são boas. Jogamos com um time que tomou tão só um gol nas últimas cinco rodadas, [...] então eu valorizo isso muito a vitória e principalmente valorizo o esforço e a reação", disse Soso.

O comandante citou a força coletiva do Sport para conquistar os três pontos, mas reconheceu que a equipe não fez uma boa partida.

"Resolver o jogo era muito importante e acho que os jogadores fizeram um esforço enorme para para competir. Foi um jogo complexo, mas tinha muita tensão e pressão por ser um time muito bem organizado."

Identidade

Mariano Soso ainda elogiou a identidade do Sport de lutar até o fim pela vitória durante o confronto contra os catarinenses.

"Mostrou o que faz parte de nossa identidade, que tem que lutar e resistir para poder ganhar", citou o técnico.

Agora, o Leão pernambucano tem mais três jogos pela frente na Série B para tentar garantir uma posição entre os seis primeiros na tabela da segunda divisão.

Para Soso, esse DNA lutador será fundamental para que a equipe consiga alcançar esse objetivo.

"Ninguém entregou o jogo. Isso também faz parte de desta reta final. Ninguém imaginou que seria um jogo fácil. Não, não, ninguém falou isso. Falei com com os jogadores sobre isso e fizemos uma boa preparação do jogo. Você tem que fazer uma preparação para a incertidão do jogo. Tentamos fazer uma pressão alta, fazer encaixe, isso não deu certo inicialmente, mas temos jogadores que têm muita integridade. E nosso espírito é um espírito de luta, ninguém vai recusar nada."

O próximo compromisso do Rubro-negro será contra o Botafogo-SP no próximo sábado (31), as 16h, em Ribeirão Preto. Os paulistas ocupam a 13ª colocação, com 44 pontos.

"Acho que também faz parte do caminho de rota. Agora a gente tem que voltar da tarefa, fazer uma boa preparação porque a exigência do próximo jogo é muito diferente da exigência do Criciúma", completou.

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