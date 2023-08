A- A+

Campeonato Brasileiro Ninguém para o líder! Diego Costa marca duas vezes, e Botafogo vence Bahia no Nilton Santos Alvinegro chegou aos 51 pontos na Série A, liderando o torneio com tranquilidade

O Botafogo segue firme na busca pelo título brasileiro de 2023. Neste domingo, no estádio Nilton Santos, o Alvinegro bateu o Bahia por 3x0, pela 21ª rodada da Série A, e chegou a 51 pontos, 13 a mais que Palmeiras, que encara o Vasco no Allianz Parque. Já o Tricolor de Aço permanece com 21 pontos, no 16º lugar, à beira da zona de rebaixamento

O destaque da partida foi o atacante Diego Costa, autor de dois gols na partida, um aos 3 minutos do primeiro tempo e outro cinco da etapa complementar. Foram os primeiros gols do experiente atleta com a camisa do Botafogo.

Luís Henrique, aos 31 minutos da etapa final, fechou o placar para a alegria dos mais de 39 mil botafoguenses que mais uma vez lotaram o Nilton Santos.

O próximo compromisso do Botafogo será na quarta-feira (30), contra o Defensa y Justicia (ARG), na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto de ida terminou 1x1, no Nilton Santos. Já o Bahia vai encarar o Vasco, no dia 3 de setembro, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro.



Solta o hino mais bonito do mundo, Família #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7uT9Llzh7M — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 27, 2023

