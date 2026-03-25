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FUTEBOL "Ninguém sabe": agente de Salah desmente rumores sobre próximo clube de egípcio Saída do Liverpool acelera disputa de versões no mercado internacional

A saída de Mohamed Salah do Liverpool ao fim da temporada abriu imediatamente uma disputa por narrativa fora de campo. Minutos após o anúncio do atacante egípcio, o empresário Ramy Abbas Issa tratou de esfriar especulações e assumir o controle do discurso sobre o próximo passo da carreira do jogador.

Em publicação nas redes sociais, Abbas foi direto: afirmou que não há definição sobre o futuro de Salah e alertou para informações sem lastro, classificando-as como tentativas de gerar cliques. A resposta pública, em tom incomum para agentes, indica uma estratégia clara de blindagem do atleta em um momento de alta exposição — e de valorização de mercado.

"Não sabemos onde o Mohamed vai jogar na próxima época. Isso também significa que mais ninguém sabe. Cuidado com aqueles que procuram chamar a atenção à custa de cliques", escreveu ele.



O anúncio da saída, feito por vídeo, pegou parte dos torcedores de surpresa pelo timing, embora a possibilidade de despedida ao fim do contrato já fosse ventilada nos bastidores. Aos 33 anos, Salah encerra um ciclo de nove temporadas em Anfield, período em que se consolidou como um dos maiores ídolos recentes do clube, com títulos e números expressivos.

Enquanto o futuro segue indefinido, Salah mantém o foco no encerramento da temporada. O Liverpool ainda briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões via Premier League e segue vivo na competição continental, onde enfrentará o Paris Saint-Germain nas quartas de final.

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