Ninho do Urubu: Justiça do Rio mantém indenização do Flamengo à família de vítima

A Justiça do Rio de Janeiro manteve, na última terça-feira (7), a indenização que o Flamengo terá de pagar à família de Christian Esmério, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu em 2019. Em fevereiro deste ano, o clube rubro-negro foi condenado a pagar R$ 2,9 milhões aos familiares do ex-goleiro e, após questionamentos dos valores, o juiz André Aiex manteve as indenizações.

A família do goleiro foi a única que não fez um acordo com o Flamengo e levou o caso à Justiça. O clube foi condenado a pagar, a título de danos morais, R$ 1,4 milhão ao pai, a mesma quantia à mãe do jovem e R$ 120 mil ao irmão de Christian.

Além disso, a Justiça ordenou o pagamento de pensão de cinco salários mínimos aos pais de Christian até a data em que o jovem completaria 45 anos. Caso um dos pais morra antes desta data, o valor da pensão será reduzido pela metade. As informações são do jornal Metrópoles.

O magistrado decidiu também que a pensão deve ser paga retroativamente, a partir do dia do incêndio do Ninho do Urubu, em 2019 — a quantia que o Flamengo já enviou à família, de R$ 5 mil mensais, será descontada desse valor — e negou o pedido de indenização ao irmão de criação de Christian, alegando que o jovem só foi apresentado ao longo do processo judicial.

O incêndio do Ninho do Urubu completou cinco anos no último dia 8 de fevereiro. A tragédia levou à morte de 10 jovens entre 14 e 16 anos de idade. Outros 16 que estavam no CT sobreviveram. Até agora, nenhuma pessoa foi punida criminalmente pela tragédia.

