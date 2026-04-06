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Futebol Nívia de Lima se torna primeira mulher a ser auxiliar técnica em um jogo da Série A do Brasileirão Treinadora de 44 anos compôs comissão interina da Chapecoense em empate com o Vitória

"Temos espaço para tudo. Não é a sociedade que vai falar onde temos que ir ou com o que temos que trabalhar". Há um mês, Nívia de Lima deu esta declaração em entrevista ao GLOBO. Ontem, a treinadora do sub-20 da Chapecoense voltou a fazer história. No empate por 1 a 1 entre a equipe catarinense e o Vitória, na Arena Condá, ela se tornou a primeira mulher a ser auxiliar em um jogo da Série A do Brasileirão masculino.

A informação foi confirmada nesta tarde pelo clube e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a demissão de Gilmar dal Pozzo, ela foi escolhida para ser a auxiliar ao lado do interino Celso Rodrigues nesta partida — Fábio Matias já foi anunciado como novo técnico.

Desde 2012 no clube catarinense, a treinadora de 44 anos galgou espaços do sub-7 até o sub-20, onde fez história na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao se tornar a primeira na História a vencer uma partida. Ela é a única mulher que comanda esta categoria em um dos principais clubes do Brasil.

Em 2024, a treinadora estava à frente da categoria sub-17 da Chape. No sub-15, ela conquistou o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina.

Nívia também já acumulava experiências no nível profissional. Ela já recebeu do clube a oportunidade de trabalhar em um torneio de jogos oficiais: a Copa Santa Catarina, na qual a Chape costuma levar uma equipe de jovens. Em 2024, ela foi auxiliar e, no último ano, a técnica principal.

"Mais do que um feito inédito, este é um momento que passa a integrar a nossa história, construída por pessoas que transformam trabalho em legado e abrem caminhos para o futuro", parabenizou a Chapecoense em nota.

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