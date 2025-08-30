A- A+

transferência Nkunku deixa Chelsea e assina com Milan; entenda motivo da saída do francês

O atacante francês Christopher Nkunku é o novo reforço do Milan, que pagou 37 milhões de euros (R$ 234 milhões na cotação atual) ao Chelsea, anunciaram ambos os clubes neste sábado (30).

Segundo a imprensa italiana, o valor do negócio pode chegar a 42 milhões de euros (R$ 266 milhões) com o pagamento de bônus pelo jogador de 27 anos.

Nkunku estava no Chelsea desde 2023. De lá para cá, foram 62 jogos com 18 gols marcados e cinco assistências, apesar de ter passado por uma cirurgia no joelho poucas semanas depois de chegar a Stamford Bridge, o que o tirou de boa parte de seu primeiro ano no clube.

Por esse motivo, e pelo excesso de atacantes no elenco dos 'Blues', Nkunku nunca se firmou como titular absoluto e acabou perdendo espaço também na seleção francesa.

Às ordens do técnico Massimiliano Allegri, ele terá a concorrência no ataque do Milan do mexicano Santiago Giménez, do português Rafael Leão, do americano Christian Pulisic e do nigeriano Samuel Chukwueze.

