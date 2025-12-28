Nkunku desencanta, Milan bate o Verona e 'seca' a Inter para fechar o ano à frente no Italiano

A- A+

Invicto no Campeonato Italiano desde a 2ª rodada, o Milan deslanchou no segundo tempo, após uma etapa inicial arrastada, e conquistou uma importante vitória por 3 a 0 sobre o frágil Hellas Verona, neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, assumindo provisoriamente a liderança da competição.



Após o 10º triunfo em 16 jogos pelo certame nacional, o time comandado por Massimiliano Allegri chegou a 35 pontos na tabela e agora torce por um tropeço da arquirrival Inter de Milão (33 pontos) diante da Atalanta, neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), para encerrar o ano na ponta da Série A italiana. O Verona, com 12 pontos, continua na zona de rebaixamento.



Mesmo com a volta do experiente meia Modric ao time titular, o Milan sofreu com a falta de criatividade no primeiro tempo, sentiu falta do lesionado Rafael Leão na frente e deu apenas três finalizações a gol, duas para fora, diante de uma das piores equipes do Italiano - os visitantes, que tiveram o brasileiro Giovane até o intervalo, superam apenas o Pisa e a Fiorentina na tabela.







A rede foi vazada apenas nos acréscimos do primeiro tempo, em jogada de bola parada: Modric cobrou escanteio da direita, Rabiot escorou para a segunda trave e Pulisic completou para dar a vantagem ao Milan e igualar Lautaro Martínez, da Internazionale, na artilharia do campeonato, com oito gols.



Animados com o gol, os anfitriões voltaram com outra postura no segundo tempo e sufocaram os limitados adversários. Em menos de 10 minutos, o placar apontava 3 a 0 para o Milan, gols de Nkunku de pênalti, sofrido por ele mesmo aos 50 segundos, e em rebote após chute de Modric na trave. Foram os primeiros tentos do atacante francês em 12 partidas no Italiano.



Diante de um Verona acuado, o conjunto vermelho e preto continuou pressionando em busca do quarto gol e exigiu boas defesas do goleiro Montipo, mas reduziu o ritmo após a saída de Modric. Com uma tardia tentativa de reação dos visitantes no fim, o Milan administrou o marcador até o fim para somar mais três pontos e pressionar a Inter de Milão.

