No 100º jogo de Xavi, Barcelona visita Porto pela Champions

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, fará nesta quarta-feira (4) seu 100º jogo à frente do clube catalão, contra o Porto, às 16h (horário de Brasília) no Estádio do Dragão, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

A principal competição continental se tornou o grande objetivo do Barça depois de dois anos consecutivos caindo na fase de grupos.

O time 'blaugrana' começou bem esta temporada, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Royal Amtwerp, resultado que o colocou na liderança do Grupo H, empatado em pontos com o próprio Porto.

"Estou muito satisfeito. Muito feliz com este resultado, mas principalmente com a qualidade do nosso jogo neste momento", afirmou Xavi após o duelo com a equipe belga.

"Se dermos continuidade, podemos competir na Champions, mas ainda é muito cedo", acrescentou o treinador, tentando manter os pés no chão.

Xavi sabe que, na temporada passada, o Barcelona também estreou com goleada (5 a 1 sobre o Viktoria Plzen), mas não conseguiu avançar às oitavas de final.

João Félix reencontra o Porto



Mas a vitória sobre o Royal Antwerp deu uma injeção de ânimo ao Barça, que se reforçou para a temporada com nomes como Ilkay Gundogan, João Cancelo e João Félix, que vem recuperando o brilho depois de passagem apagada pelo Chelsea.

O atacante português, autor de dois gols na vitória sobre o Royal Antwerp, se tornou um dos jogadores mais decisivos da equipe e agora vai enfrentar o clube que defendeu nas categorias base antes de explodir no Benfica.

Tanto João Félix como João Cancelo vêm apresentando grande rendimento no time catalão, que terá no Porto o adversário mais difícil nesta fase de grupos.

"Temos a saída mais complicada do grupo, no Porto. Queremos passar para as oitavas e, se pudermos ficar em primeiro no grupo, melhor", disse Xavi depois do jogo de estreia na Champions.

O técnico vai tentar festejar da melhor maneira possível seu jogo de número 100 no comando do Barça, onde chegou em novembro de 2021.

De lá para cá, Xavi conseguiu regenerar o otimismo dos torcedores com os títulos da Supercopa da Espanha e do Campeonato Espanhol.

Solução caseira



Contra o Porto, o técnico catalão não poderá contar com os lesionados Frenkie de Jong, Pedri e Raphinha, mas terá à disposição os jovens Gavi, Lamine Yamal e Fermín López, que se mostraram boas alternativas para o meio-campo.

"É um prazer e me enche de orgulho ver jogadores da casa renderem. Lamine, Fermín e Gavi são importantes", afirmou Xavi após a vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla, na última sexta-feira.

Já o Porto vem de derrota no clássico para o rival Benfica (1 a 0), na última sexta-feira (29), pelo Campeonato Português.

"Vamos entrar no jogo pensando que podemos e que devemos ganhar. Com confiança", advertiu o técnico do Porto, Sérgio Conceição.

"Temos que ser sólidos na defesa e depois aproveitar qualquer fragilidade do Barcelona", acrescentou Conceição.

Escalações prováveis:

Porto: Diogo Costa - João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell - Stephen Eustaquio, Alan Varela, André Franco, Iván Jaime, Wenderson Galeno - Mehdi Taremi. Técnico: Sérgio Conceição

Barcelona: Ter Stegen - João Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christiansen, Alejandro Baldé - Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Gavi - Ferran Torres, Robert Lewandowski, João Félix. Técnico: Xavi Hernández

