No apagar das luzes, Retrô vence Juazeirense e celebra primeira vitória na Série D

Em confronto realizado na tarde deste domingo (5), na Arena de Pernambuco, o Retrô conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada, a Fênix bateu a Juazeirense-BA, por 1x0.

O triunfo do clube pernambucano foi conquistado na base da emoção. O gol do atacante Renato Henrique foi marcado apenas nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos.

Com os três pontos na conta, o Retrô subiu para a terceira posição do Grupo 4, com quatro pontos somados. A pontuação é a mesma do Itabaiana-SE, que está na segunda colocação. O líder da chave é o ASA-AL, com seis pontos.

Agora, o time comandado pelo técnico Itamar Schülle volta a entrar em campo no próximo sábado (11). Na oportunidade, a Fênix vai visitar o Sergipe, às 16h, na Arena Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada.

