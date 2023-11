A- A+

Santa Cruz No Arruda e por aclamação, Bruno Rodrigues toma posse como novo presidente do Santa Cruz Posse acontece no anfiteatro Aristófanes de Andrade, na sede social do clube

Bruno Rodrigues é, agora de forma oficial, o novo presidente do Santa Cruz. Ele, que tem o advogado Marco Benevides como vice, assumirá a cadeira do Executivo até o final da temporada de 2026. Em paralelo, ele continua à frente da gestão do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE).

A posse dele foi realizada por aclamação no anfiteatro presidente Aristófanes de Andrade, na sede social do clube. Antes da posse, o local recebeu uma reunião fechada aos conselheiros.

Estiveram presentes na posse o novo gerente de futebol coral, Francisco Sales; o presidente da Liga do Nordeste e ex-mandatário do Santa Cruz, Constantino Júnior (Tininho); e o agora presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo.

Bruno Rodrigues chegou ao estádio do Arruda pouco depois das 18h30 desta segunda-feira (20). O “primeiro passo” dele foi em direção à loja oficial, onde provou camisas do Tricolor.

Já projetando um início de trabalho aliado à questão financeira com os cofres do clube, sobretudo para a formação de um elenco “do zero”, o novo presidente garantiu que os funcionários do clube receberão seus salários dentro do prazo de pagamento e também que o futebol, carro-chefe do Santa Cruz, receberá “um olhar especial” da gestão a ser implementada.

“Estamos correndo contra o relógio. São muitos desafios e estamos conscientes. Eu assumi agora, mas já vou sentar com a diretoria financeira e esmiuçar questões. Os nossos servidores ficarão em dia e o modelo de gestão que vamos implementar, ao longo dos próximos meses, também tem um olhar especial para o futebol, que é o nosso carro-chefe”, disse Bruno Rodrigues.

Confirmado na área técnica coral para a temporada de 2024, Itamar Schülle é aguardado para chegar ao Recife na próxima quinta-feira (23). O desembarque, para Rodrigues, é como a comemoração de uma tarefa cumprida, a primeira do seu mandato.

“Ele era a nossa primeira opção e nós conseguimos trazer”, enfatiza.

Veja também

Futebol Sport comunica saída do lateral-esquerdo Igor Cariús; atleta já estava sem jogar