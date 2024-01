A- A+

Campeonato Pernambucano No Arruda, Santa Cruz bate Flamengo de Arcoverde e conquista segunda vitória no Estadual Em confronto realizado na noite desta quarta-feira (17), Tricolor abusou de perder boas oportunidades

Após a estreia com mais de 18 mil tricolores no Arruda, a massa coral mais uma vez chegou junto para apoiar o time rumo à outra vitória. A segunda pelo Campeonato Pernambucano. Na noite desta quarta-feira (18), diante de 15.657 espectadores, o Santa Cruz venceu o Flamengo de Arcoverde por 1x0 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O resultado levou o clube da capital à segunda posição, com seis pontos. O Tigre Sertanejo, por sua vez, amargou o segundo revés seguido e é apenas o oitavo colocado.

Em meio à fragilidade do adversário, o Santa Cruz iniciou o confronto indo para cima do Flamengo de Arcoverde. Ainda no primeiro minuto, Thiaguinho recebeu cruzamento de João Diogo e finalizou travado nas mãos de Lucão. Principalmente em investidas pelos lados do campo, a Cobra Coral seguiu pressionando.

Mas foi na reta final que o Tricolor voltou a criar outras boas chances. Aos 38, Juan Tavares cruzou rasteiro e Thiaguinho, livre, mandou para fora. Três minutos mais tarde, porém, não teve jeito. Lucão espalmou chute de Matheus Melo e João Diogo empurrou para as redes.

Sem modificações dos dois lados durante o intervalo, o Santa Cruz voltou para o segundo tempo ditando o ritmo do confronto. Logo no começo, Thiaguinho, mais uma vez, desperdiçou uma trapalhada da zaga do Flamengo. Em rara chegada, o time do Sertão quase deixou tudo igual.

Mero espectador até então, o goleiro André Luiz precisou aparecer. Após cobrança de falta, Matheus desviou e Bruno Henrique cabeceou à queima-roupa para grande defesa do goleiro coral. No rebote, o camisa 9 tentou novamente e o arqueiro fez nova intervenção para evitar o empate.

O lance serviu para acordar o Santa, que passou a empilhar oportunidades desperdiçadas. Em três lances, foram pelo menos cinco finalizações claras de gols. As principais delas, dos pés de Gabriel Cardoso. Acionado na vaga de Bortoluzo, o camisa 21 carimbou a trave de Lucão duas vezes.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e Juan Tavares (João Victor Santos); Lucas Siqueira, Caio Mello, João Diogo e Matheus Melo; Pedro Bortoluzo (Gabriel Cardoso) e Thiaguinho (Felipe Cardoso). Técnico: Itamar Schülle.

Flamengo de Arcoverde 0

Lucão; Gustavinho (Júlio), Giovanni, Matheus Vinícius e Cardoso; Gabriel Soares (Wendel), Cal, Medina e Wellington; Léo Pedro (Ronaldo Mendes) e Bruno Henrique. Técnico: Toninho Pesso.

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos

Assistentes: Jose Romao da Silva Neto e Fernando Antonio da Silva Junior

Gols: João Diogo, aos 40' do 1T (STA)

Cartões amarelos: Lucas Siqueira, Pedro Bortoluzo, João Victor (STA); Matheus Vinícius, Jhonata, Gabriel Soares, Wendel (FLA)

Público: 15.657 torcedores

Renda: R$ 279.200,00

