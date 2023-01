No Arruda, Santa Cruz e Náutico fazem primeiro clássico pernambucano em 2023

A- A+

O Campeonato Pernambucano mal começou e já terá o seu primeiro “derby” de 2023. Logo o que tem como apelido um termo que mexe com o sentimento dos torcedores: o Clássico das Emoções, encontro centenário entre Santa Cruz e Náutico. O embate entre tricolores e alvirrubros será neste domingo (15), às 16h30, no Arruda. Duelo para aquecer de vez o início da temporada, que já começou com polêmica.

Hugo Cabral provocou o Timbu

O atacante Hugo Cabral soltou uma declaração de cunho homofóbico em alusão ao Náutico após o empate do Santa Cruz em 1x1 com o Afogados, na rodada passada do Pernambucano. "A gente sabe que dentro de casa tem que ser forte e conseguir as vitórias. Hoje não foi um bom dia para mim, mas a ‘barbie’ vai pagar no domingo”, disse, em entrevista à Rádio Jornal. O termo ‘Barbie’ é como torcedores rivais chamam de forma pejorativa o Timbu. O atleta vestiu a camisa alvirrubra em 2013.

Hugo Cabral, atacante do Santa

Um dia após a declaração, Hugo pediu desculpas, citando que “talvez foi infeliz” nas palavras, mas não sem continuar provocando o rival. “Primeiramente, foi uma declaração normal, mas talvez infeliz. No futebol de hoje não cabe muito essas coisas. É um apelido do rival, que acabei cutucando de uma maneira que não saiu bem. Algumas pessoas mal intencionadas soltam umas coisas para dar repercussão, mas não foi minha intenção. A minha intenção era falar que, no domingo, eles iam pagar o preço. Se alguém se sentiu ofendido da parte do Náutico, peço desculpas. Não foi minha intenção ofender por esse lado que não tem relação com o futebol. O assunto foi levado para um lado que não tem sentido algum”, afirmou.

“Não sou de desrespeitar qualquer classe. Todos que me conhecem sabem que nunca tive polêmica sobre isso. Meu negócio é falar de futebol. Se algum torcedor ou alguém de fora se sentiu ofendido, volto a pedir desculpas. Repito: domingo aqui eles vão sentir a pressão, ver o inferno coral e o bicho vai pegar. Vamos para cima para buscar a vitória. O Timbu que se prepare que será lapada aqui. Vou botar para cima. Domingo esperamos o Timbu aqui para ser atropelado”, completou.

Sobre o assunto, o volante do Náutico, Jean Mangabeira, foi sucinto. “É uma provocação que fica mais nas torcidas. A gente é profissional o suficiente para trabalhar dentro de campo. Provocação não ganha jogo”. Já o técnico Dado Cavalcanti se limitou a dizer que não ouviu as declarações do jogador coral.

Matheus Carvalho, artilheiro do Náutico no Estadual, com dois gols

Mudanças nas escalações

Para o confronto, o técnico Ranielle Ribeiro não terá a presença do zagueiro Alemão, com dores na coxa direita. Yan Oliveira deve ser o substituto. No ataque, com uma luxação no ombro, Michel Douglas é dúvida. Dagson pode ser acionado na vaga.

No Náutico, Dado deu a entender que pode promover a estreia de Régis Tosatti no ataque. Caso seja escalado, Fernando Neto pode ir para o banco de reservas. O treinador não rechaçou outras modificações na defesa e no meio.

Ficha técnica

Santa Cruz

Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur e Anderson Ceará; Lucas Silva, Hugo Cabra e Dagson. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão, Jean Mangabeira, Victor Ferraz e Souza; Júlio e Fernando Neto (Régis Tosatti). Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Wagner Cabral Miranda

Transmissão: DAZN

Veja também

Copa São Paulo Sport elimina Cruzeiro, avança às quartas da Copinha e iguala melhor campanha da história