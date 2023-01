A- A+

Copa do Nordeste No Arruda, Santa Cruz passa pelo Caucaia/CE e vai à segunda fase da pré-Copa do Nordeste Com gols de Hugo Cabral e Dayvid, Tricolor teve boa atuação diante dos cearenses

A estreia oficial do Santa Cruz na temporada foi do jeito que o torcedor queria: vitória e classificação. Em confronto realizado na noite desta quinta-feira (5) com o Arruda vazio, o Tricolor derrotou o Caucaia/CE, por 2x0, e garantiu sua ida à segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Com boas chances criadas, os gols da Cobra Coral no confronto foram marcados no segundo tempo por Hugo Cabral e Dayvid. No domingo (8), também no Recife, os pernambucanos vão encarar o Botafogo/PB, que venceu o Retrô por 3x1 nos pênaltis, após empate em 0x0 no tempo regulamentar, no Almeidão. Quem se classificar, garante vaga na fase de grupos do Nordestão.

O jogo

Como era esperado, sobrou disposição para Santa Cruz e Caucaia na etapa inicial no estádio do Arruda. Os erros de passes, no entanto, foram a marca do confronto até então. Atuando em casa, a Cobra Coral viu a necessidade de tomar as rédeas do encontro, e nas jogadas pelo lado direito chegou a ameaçar a meta de Célio. Principalmente após o relógio marcar 20 minutos jogados. Na melhor das oportunidades, Alemão aproveitou bola levantada por Jefferson Feijão e obrigou o goleiro adversário a fazer excelente defesa. Também de cabeça, Michel Douglas viu sua finalização tirar tinda do poste direito cearense.

Apostando nos contra-ataques, o atual vice-campeão do Ceará teve boas chances. As duas, no entanto, pararam em boas intervenções de Matheus Inácio. Aos 30, Juliano arriscou um foguete de fora da área e viu o arqueiro do Santa evitar a abertura do placar. Nove minutos mais tarde foi a vez de Goiaba bater cruzado e o goleiro tricolor fazer a defesa.

Diferente de diversas atuações na temporada passada, perante o Caucaia ninguém pode dizer que o Santa não produziu. Na volta do intervalo o Tricolor não demorou a abrir o placar. Logo aos três, Anderson Ceará perdeu chance cara a cara com o goleiro Célio, que fez a defesa. Na sequência, porém, em finalização de Hugo Cabral, Airton Júnior deixou o braço levantado e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, o camisa 11 bateu com perfeição para aliviar os corações dos tricolores que acompanhavam a partida de casa.

Com a necessidade do empate, a Raposa Metropolitana pressionou, mas foi o Santa quem chegou a mais um gol na partida. Recém-promovido ao duelo, o prata da casa Dayvid invadiu a área nos acréscimos pela direita e chutou de canhota para vencer Célio e carimbar a classificação coral à próxima fase.

Ficha do jogo

Santa Cruz 2

Matheus Inácio; Jefferson Feijão (Tharlles), Italo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur, Lucas Silva (Gabriel Popó) e Anderson Ceará (Anderson Paulista); Hugo Cabral (Dayvid) e Michel Douglas (Dagson). Técnico: Ranielle Ribeiro

Caucaia/CE 0

Célio; Ceará, Airton Jr, Túlio (Adriano Lucas) e Matheus Maranguape; Wilker (Matheus Jamaica), Keyllo Mancha (Brayann) e Leylon; Juliano (Vítor Ribeiro), Goiaba e Lesley (Isaías). Técnico: Roberto Carlos

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL). Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Esdras Mariano de Lima Albuquerque (ambos de AL)

Gols: Hugo Cabral, aos 8' e Dayvid, aos 46' do 2T (STA)

Cartões amarelos: Jefferson Feijão, Dagson, Lucas Silva, Arthur, Dayvid, Alemão (STA); Wilker, Airton Jr (CAU)

