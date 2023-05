A- A+

Série D No Arruda, Santa Cruz recebe o Iguatu-CE pela estreia da Série D Tricolor inicia caminha em busca do principal objetivo da temporada

O Santa Cruz dá o start no principal objetivo da temporada na noite desta segunda-feira. Há mais de um mês sem atuar, o Tricolor recebe o Iguatu-CE, às 20h, no Arruda, pela 1ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano está no Grupo 3 da competição nacional. Após ficar pelo caminho em todos os torneios que disputou até o momento em 2023, a Cobra Coral busca encerrar o ano com o acesso à Terceira Divisão.

A última vez que o Santa Cruz entrou em campo na temporada foi no dia 04 de abril. Na ocasião, após empate em 1x1 com o Petrolina no tempo normal, acabou eliminado do Estadual, nas quartas de final, nos pênaltis. De lá para cá, entre saídas e chegadas de reforços, o Tricolor teve uma intertemporada para se preparar para a Série D. Inclusive, com a realização de alguns amistosos.

Segundo o técnico Felipe Conceição, a torcida coral verá um time diferente do que caiu precocemente no Estadual. “A intensidade e a coletividade já estão melhores, vocês vão ver uma equipe que vai estar correndo junto, independente de onde seja no campo. Um time que atacará melhor, aproximado, sabendo dos movimentos que precisa fazer, com triangulações dos dois lados do campo, diferente daquilo que eu encontrei na minha chegada. E na parte defensiva, teremos uma defesa mais agressiva e que saberá sustentar essa agressividade”, enfatizou.

Apesar do treinador prometer uma equipe com outra postura, a Cobra Coral terá uma baixa considerável para a estreia frente ao torcedor. Na última semana, o departamento médico tricolor confirmou uma lesão de grau dois na região posterior da coxa direita de Daniel Pereira. A tendência é que o volante volte a trabalhar com o grupo no final desta semana.

A boa notícia, no entanto, fica sobre o retorno da referência ofensiva. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, Pipico esteve na transição semana passada e deve estar entre os titulares. Por conta da lesão, o camisa 9 chegou a ser poupado do jogo-treino contra o Mancha Verde, time amador recifense.

Ficha técnica

Santa Cruz

Michael; Jadson, Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinícius; Pingo, Fabrício e Chiquinho; Lucas Silva, Emerson Galego e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Iguatu

Marcelo; João Antônio, Regineldo, Max Oliveira e Wender; Guidio, Dedeco, Pedrinho e Tiaguinho; Caxito e Luís Soares (Zé Love). Técnico: Washigton Luiz.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

Assistentes: José Daniel Torres de Araújo e Dhiego Cavalcanti Pereira (ambos de PE)

Transmissão: Jogo sem transmissão.

