Sport No BID: Sport tem Mariano Soso e reforços regularizados para estreia no Pernambucano; confira Leão entra em campo neste sábado (13), às 16h, contra o Petrolina, na Arena de Pernambuco

Prestes a estrear na temporada 2024, o Sport poderá contar com uma série de novidades no elenco diante do Petrolina, neste sábado (13), às 16h, na Arena de Pernambuco. Depois de Caíque França, Lucas Ramon e Pablo Dyego serem regularizados na última quinta-feira (11), o Leão viu, nesta sexta (12), outros reforços aparecem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Entre eles, o técnico Mariano Soso.

O comandante argentino foi o primeiro a ter seu nome regularizado no sistema da CBF ao longo do dia. Na sequência, foi a vez do goleiro Thiago Couto, do zagueiro Luciano Castán e do atacante Romarinho ficarem aptos a entrar em campo neste final de semana.

A janela de inscrições do futebol nacional foi aberta de forma oficial na última quinta-feira. No Sport, além dos recém-chegados, jogadores que tiveram seus respectivos vínculos renovados com o clube também foram regularizados e estão à disposição de Mariano Soso.

São os casos, por exemplo, do goleiro Jordan, do zagueiro Alisson Cassiano, do lateral-esquerdo Felipinho, do volante Fabinho e do meia Alan Ruiz.

