No Brasileiro, Seleção Pernambucana sub-18 feminina conquista acesso à elite

A- A+

A Seleção Pernambucana de Vôlei Feminino Sub-18 conquistou o acesso à elite da categoria (Divisão Especial) após faturar a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS). A competição nacional de base foi realizada na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, de 20 a 25 de março, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), sede do certame com chancela da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).



Além de Pernambuco, as Seleções do Distrito Federal (campeã) e do Mato Grosso garantiram o passaporte para a Divisão Especial. Formada por atletas do Sport/Instituto Novo Esporte (INE), Náutico/E3 e Vôlei Teen (Recife), a Seleção Pernambucana obteve a seguinte campanha: quatro vitórias e duas derrotas, ambas para o Distrito Federal.





Pernambuco também arrastou prêmio individuais: Maria Julia Pimentel (melhor ponteira), Maria Fernanda Varela (melhor central) e Beatriz Nery (melhor levantadora).



Para a disputa do Brasileiro, que contou com a participação de dez estados, a Seleção Pernambucana contou com o apoio da Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco (FEVEPE). A delegação pernambucana viajou para o Rio de Janeiro com 14 pessoas, 12 atletas e dois membros da comissão técnica - treinador Ricardo França e assistente técnico Bruno Tadashi, ambos do Sport/INE.

Veja também

Eurocopa 2024 França vence Irlanda e mantém liderança do Grupo B das Eliminatórias da Euro