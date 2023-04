A- A+

Copa do Nordeste No Castelão lotado, Sport visita o Ceará pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste Bola rola às 21h30; Confronto da volta acontece no dia 03 de maio, na Ilha

Nove anos depois, Sport e Ceará voltam a se encontrar na final da Copa do Nordeste. Buscando o tetracampeonato, o clube pernambucano chega na decisão como dono da melhor campanha da competição. No mata-mata, deixou CRB e ABC pelo caminho. Já os cearenses, que tentam o tri, eliminaram o Sergipe, nas quartas, e despacharam o rival Fortaleza, na semifinal. Nesta quarta-feira (19), às 21h30, o Castelão lotado será palco do primeiro ato entre alvinegros e rubro-negros. Aproximadamente 50 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada. O confronto que vale a taça ocorre na Ilha do Retiro, no dia 03 de maio.

Desde que o Sport ficou com o título sobre o adversário desta quarta em 2014, ambos chegaram à final da Copa do Nordeste em outras cinco oportunidades. O Vozão ficou com o caneco em 2015 e 2020, além de acumular um vice-campeonato em 2021. O Rubro-negro, por sua vez, amargou o segundo lugar em 2017 e 2022. No ano passado, inclusive, para o Fortaleza, no palco do embate de logo mais.

Nesta edição do certame, o Ceará impôs ao Sport a única derrota leonina na temporada. No Presidente Vargas, bateu o Leão por 3x2. Ausente do confronto realizado em fevereiro por lesão, o volante Ronaldo Henrique projetou o que espera da partida. Revelado no clube, o cabeça de área estava presente na campanha do título há nove anos e fez um paralelo com o cenário atual.

“Daquele jogo, o que trago comigo é a concentração. Temos que estar ligados, joguei na final de 2014, ano passado enfrentamos o Fortaleza lá também. Sabemos que a torcida vai em massa, então temos que estar espertos, pois às vezes algumas informações não serão fáceis de serem passadas para o companheiro. Mas sabemos do nosso potencial, da qualidade da nossa equipe. Sabemos o que tem que ser feito para sair de lá com a vitória”, enfatizou.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira pode escalar o Leão com o que há de melhor. Em relação ao time considerado titular, a única incógnita se dá no lado direito do ataque. Edinho e Labandeira têm se revezado na função. No primeiro jogo da final do Estadual contra o Retrô, por exemplo, o camisa 11 foi o responsável por atuar ao lado de Juba e Vagner Love no ataque.

Momentos distintos

Enquanto o Sport é dono do melhor ataque do País com 60 gols e vive grande fase na temporada, disputando as finais do Estadual e do Nordestão, além da terceira fase da Copa do Brasil, o Ceará vive momento de baixa em 2023. Além de amargar o vice-campeonato do Cearense para o Fortaleza, foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase para o Ituano. Além disso, estreou com derrota para o clube paulista na Série B do Brasileiro. São três jogos sem triunfar consecutivos.

Narrador descarta favoritismo

Narrador dos canais ESPN, Luiz Carlos Lago estará no comando da transmissão na noite desta quarta-feira, no Castelão. O jornalista exaltou as campanhas de Ceará e Sport até chegarem à final, e acredita que não há favoritos para ficar com o título.

"É muito difícil falar em favoritismo quando temos dois dos melhores times do Nordeste em ação no momento. Será uma grande final com toda a certeza. Acredito que os dois atacantes serão os destaques, Vagner Love, com 38 anos e jogando muito ainda, e do outro lado o Erick sendo protagonista do Ceará na competição. Ambos estão de olho na artilharia da Copa do Nordeste e é um detalhe que vai fazer a diferença".

Ficha técnica

Ceará

Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morinigo.

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho; Edinho (Labandeira), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de França Costa (ambos do RN)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: TV Jornal, ESPN e Nosso Futebol.

