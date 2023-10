A- A+

Série B No Castelão, Sport é derrotado pelo Ceará e perde chance de ficar mais perto do acesso Com uma atuação passiva, Leão perde invencibilidade de oito jogos na Série B

Desta vez, faltou forças para reagir. No quinto encontro entre Ceará e Sport na temporada, realizado na noite desta sexta-feira (27), no Castelão, pela 34ª rodada da Série B, levou a melhor quem não tem mais pretensões no campeonato. Com gols de Chay e Jean Carlos, o Vozão bateu o Leão por 2x1, e pôs um fim à invencibilidade de oito jogos do Rubro-negro. Jorginho descontou para os pernambucanos. O resultado fez o Sport estacionar nos 59 pontos. A permanência no G-4 ao fim da rodada está garantida, mas a equipe de Enderson Moreira pode cair posições e ver outros times fora da zona de acesso se aproximarem. Os cearenses, por outro lado, foram aos 46 pontos, se mantendo no 11º lugar.

Diante de um adversário sem objetivos na competição, Enderson optou por mandar a campo uma formação quase toda desejada pelo torcedor, com o que tinha à disposição. A principal modificação foi no ataque. Em má fase, Vagner Love iniciou o confronto no banco de reservas. Diego Souza foi o escolhido para comandar o setor. A atuação leonina nos 45 minutos iniciais, contudo, foi mais do mesmo. Mais uma vez neste segundo turno, o Sport saiu atrás no placar ainda no começo da partida, mas, desta vez, não demorou a reagir.

Apesar do primeiro tempo ter terminado empatado, o Ceará foi quem esteve mais próximo da vantagem. Ainda aos dez minutos de bola rolando, depois de cobrança de escanteio de Jean Carlos, Chay emendou um voleio para fazer 1x0. Antes, Denis já havia feito boa intervenção em chute do autor do gol. Mais tarde, o goleiro rubro-negro também evitou gol de Jean Carlos, em cobrança de falta, espalmando para escanteio.

Cinco minutos depois de ver os cearenses ficarem em vantagem, o Sport deixou tudo igual. Substituto de Felipinho, suspenso, Nathan cruzou na medida para Jorginho empatar de cabeça e colocar em prática a "lei do ex". Aos 25, Edinho tentou de longe e obrigou Richard a defender no susto.

Na etapa complementar, sem nada a perder no confronto, o Ceará era quem mais marcava presença no campo ofensivo. Denis, assim como no primeiro tempo, vinha se destacando. O arqueiro fez bela defesa em chute de Saulo Mineiro para evitar o segundo dos mandantes. Um pouco depois, no entanto, não conseguiu impedir a festa dos cearenses. Em cobrança de falta de Jean Carlos, o camisa 10 mandou forte no canto onde estava o goleiro leonino para recolocar o Vozão em vantagem.

O tento sofrido fez Enderson Moreira acionar Vagner Love, Fabrício Daniel e Negueba. Com o time recheado de atacantes, o intuito era o de pelo menos voltar com um ponto na bagagem para o Recife. Nos acréscimos, Diego Souza até ficou perto em cobrança de falta, mas parou em defesa de Richard.

Ficha do jogo

Ceará 2

Richard; Guilherme Castilho (Warley), Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Paulo Victor (Danilo Barcelos); Léo Santos, Jean Carlos (Pedro Lucas) e Chay (Richardson); Erick, Erick Pulga (Pedrinho) e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Sport 1

Denis; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Nathan (Roberto Rosales); Felipe (Vagner Love), Fábio Matheus (Fabinho), Jorginho e Alan Ruiz (Fabrício Daniel); Edinho (Negueba) e Diego Souza. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Gols: Chay, aos 10' do 1T, Jean Carlos, aos 23' do 2T (CEA); Jorginho, aos 15' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Saulo Mineiro (CEA); Fábio Matheus, Rafael Thyere, Jorginho, Felipe (SPT)

Cartão vermelho: Ronaldo Henrique (SPT)

