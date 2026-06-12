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COPA DO MUNDO No clima da Copa, WhatsApp troca emoji de bola por Trionda e lança novos recursos. Confira Aplicativo ganhou filtros temáticos para videochamadas e uma central para acompanhar placares e atualizações em tempo real

As plataformas digitais também querem entrar em campo na Copa do Mundo de 2026. De olho no engajamento dos torcedores durante o torneio, o WhatsApp anunciou uma série de novidades temáticas, incluindo a substituição do emoji de bola pela Trionda, bola oficial da competição, além de novos efeitos para chamadas e uma área dedicada ao acompanhamento das partidas em tempo real.

A mudança é fruto de uma parceria com a Adidas. Até a final do Mundial, o emoji tradicional de bola dará lugar à Trionda. Ao ser enviado em conversas ou utilizado como reação, o símbolo ganha uma animação especial dentro do aplicativo.

A plataforma do grupo Meta também lançou efeitos temáticos para videochamadas que permite que usuários adicionem elementos ligados ao futebol durante as conversas. O aplicativo ganhou ainda um pacote especial de figurinhas para comentar gols, vitórias e outros momentos do torneio.

Central para acompanhar os jogos

Outra novidade é um guia especial dentro da aba de Canais. A ferramenta reúne informações sobre equipes, placares, horários dos jogos e destaques da competição, funcionando como uma espécie de central para quem pretende acompanhar o torneio pelo aplicativo.

O WhatsApp também ampliou a integração entre canais e status. Com a atualização, conteúdos publicados por canais poderão aparecer ao lado dos status compartilhados pelos contatos dos usuários, aumentando a visibilidade de atualizações ligadas ao campeonato.

Segundo a Meta, a inteligência artificial (Meta AI) da companhia também poderá ser usada para responder perguntas sobre a Copa, como informações sobre jogadores, resultados e classificação das equipes. A empresa afirma que as mensagens e chamadas pessoais seguem protegidas por criptografia de ponta a ponta.

"Seus chutes, suas opiniões e suas mensagens de voz ficam só entre você e as demais pessoas da conversa", garante a empresa, em comunicado.

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