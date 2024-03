A- A+

Santa Cruz No clima do Clássico das Multidões, Santa Cruz divulga treino aberto no Arruda na véspera do duelo A Cobra Coral encara o Sport no próximo sábado (9) pela semifinal do Campeonato Pernambucano

Muito importante para o Santa Cruz atingir o primeiro objetivo do ano, que foi garantir a Série D de 2025 pelo Estadual, a torcida coral tem uma missão nesta semana decisiva pré-Clássico das Multidões. A Cobra Coral vai encarar o Sport no próximo sábado (9), no Arruda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambuco.

Na véspera do confronto, a diretoria coral já divulgou que será realizado um treino aberto ao público a partir das 9h no estádio tricolor.

"Torcedor, sexta-feira, é dia de treino aberto no Arruda. 9 horas da manhã, conto com a presença de todos. Do Sertão ao Morro, todo mundo lá para apoiar no último treino antes dessa semifinal diante do Sport", disse o gerente de futebol, Francisco Sales, em vídeo divulgado nas redes sociais do Santa Cruz.

Marque aí na sua agenda: na sexta-feira, véspera do primeiro Clássico das Multidões, teremos um treino aberto no Arruda às 9h. O Morro vai descer de novo. É do Sertão ao Morro, todo mundo é tricolor! pic.twitter.com/TI3OrsKygj — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 3, 2024

A vitória contra o Central registrou o maior público do Campeonato Pernambucano em 2024. Foram 35.023 torcedores presentes que deram uma renda de R$ 893.620,00 aos cofres tricolores.

Após garantir a classificação às semifinais, o elenco coral teve folga no último domingo (3) e tem a reapresentação marcada para esta segunda-feira (4), no período da tarde.



