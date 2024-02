A- A+

Santa Cruz No CT Ninho das Cobras, Santa Cruz vence jogo-treino contra o Monte Roraima Movimentação contou com a participação de reservas da equipe

Depois de ficar no empate sem gols com o Retrô, na noite da última quinta-feira (15), em jogo atrasado da quarta rodada do Pernambucano, no Arruda, o Santa Cruz realizou um jogo-treino, contra o Monte Roraima, nesta sexta-feira (16).

O amistoso foi disputado no CT Ninho das Cobras, em Aldeia, e terminou com o resultado de 3x0 a favor do Tricolor. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Cardoso, duas vezes, e Gilvan. A equipe visitante está em Pernambuco, onde se prepara no CT do Retrô para a disputa do Campeonato Roraimense, que tem início em março

Pelo Santa, participaram da movimentação apenas aqueles atletas que atuaram por 45 minutos ou menos diante do Retrô. O jogo-treino serviu para o técnico Itamar Schülle avaliar o desempenho de jogadores considerados reservas.

Já classificado à próxima fase do Pernambucano, o Santa Cruz volta a entrar em campo na segunda-feira (19). Pela oitava rodada, o Tricolor recebe o Afogados, às 20h, no Arruda. Com 13 pontos, a Cobra Coral ocupa a quarta colocação, enquanto a Coruja é a sexta, com sete pontos ganhos.

Veja também

