NÁUTICO No dia de seu aniversário, Kuki apresenta melhora clínica e inicia processo de reabilitação Ex-jogador sofreu um AVC isquêmico no dia 21 de abril; Náutico divulga boletim médico

O Náutico divulgou, nesta quarta-feira (30), o estado de saúde do ex-atacante e ídolo alvirrubro Kuki, internado desde o dia 21 de abril após sofrer um AVC isquêmico.

Através das redes sociais do clube, o Timbu postou um novo boletim médico que reforça a melhora do estado de saúde do baixinho. Confira abaixo o boletim médico divulgado pelo Náutico.

O ex-jogador está internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português, consciente, orientado e apresentando evolução clínica com estabilidade do quadro neurológico.

Além disso, nesta quarta (30), Kuki completa 54 anos de vida. O jogador recebeu homenagens da equipe de enfermagem e do setor de experiência do paciente do RHP.

Histórico

Terceiro maior artilheiro da história do Náutico, com 184 gols, atrás de Fernando Carvalheira (185) e Bita (223), Kuki foi campeão pernambucano pelo Timbu em 2001, 2002 e 2004. O atacante participou também da campanha do acesso à Série A, em 2006.

