Série B No dia do aniversário de Love, Sport joga mal e fica no empate com a Ponte, em Campinas Mesmo jogando com um jogador a mais, Leão não conseguiu os três pontos longe do Recife; time deixa o G-4

No dia do aniversário de 39 anos de Vagner Love, o camisa 9 não terá muito o que comemorar. Pelo menos não no lado esportivo. Em confronto válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport visitou a Ponte Preta na manhã deste domingo (11), no Moisés Lucarelli. Jogando com um mais durante metade da partida, o Rubro-negro teve fraca atuação e não saiu do 1x1 com a equipe paulista. O resultado fez o Leão ir a 21 pontos, mas sair do G-4 da competição nacional. O clube pernambucano perdeu uma posição, após o Mirassol derrotar o Londrina fora de casa e chegar aos 22 pontos.

Em seu primeiro jogo no período da manhã, o Sport entrou sonolento em campo. Durante maior parte da primeira etapa, o Rubro-negro foi dominado pela Ponte, que com sete minutos jogados já tinha assustado com Pablo Dyego. Em rara chegada, o Leão teve boa oportunidade com Felipinho, aos 13, mas o jogador chutou por cima da meta de Caíque.

Aos 20 minutos, porém, após o lateral-esquerdo do Sport errar o passe e originar contra-ataque para o time mandante, a Macaca abriu o placar. Weverton avançou pela direita e cruzou na área. Eduardo cochilou na marcação e Pablo Dyego não teve dificuldades para empurrar a bola para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Sport ainda perdeu Fabinho se queixando de dores, e Fábio Matheus foi acionado na cabeça de área. Com a modificação, o Leão avançou mais a marcação e passou a incomodar o sistema defensivo da equipe paulista. O próprio prata da casa, obrigando Caíque a espalmar para escanteio, e Sabino, tiveram boas oportunidades para empatar.

No entanto, a sorte sorriu para o time pernambucano na reta final do primeiro tempo. Aos 49, Fábio Sanches foi expulso, com auxílio do VAR, após acertar o cotovelo no rosto de Ronaldo Henrique. No lance seguinte, Ramon cortou cruzamento na área e a bola caiu nos pés de Juba. O camisa 46 bateu fraco, mas o suficiente para encobrir Caíque e deixar tudo igual.

Com a superioridade numérica, Enderson voltou do intervalo com Igor Cariús e Edinho nos lugares de Felipinho e Fabrício Daniel, respectivamente. O intuito era dar mais fôlego ao time, diante do forte sol em Campinas. Durante toda a segunda etapa, o Leão buscava infiltrar na fechada zaga da Ponte. A equipe pernambucana chegou a ter 82% de posse de bola, mas pouco inspirada não conseguiu levar muito perigo à meta de Caíque, deixando dois pontos pelo caminho no interior de São Paulo.

Ficha do jogo

Ponte Preta 1

Caíque; Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipinho (Felipe Amaral), Léo Naldi, Ramon Carvalho, Elvis (Thomás Kayck) e Pablo Dyego (Samuel); Eliel (Tales). Técnico: Felipe Moreira.

Sport 1

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Ronaldo (Kayke), Fabinho (Fábio Matheus) e Jorginho; Fabrício Daniel (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Gols: Pablo Dyego, aos 20' do 1T (PON); Luciano Juba, aos 51' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Sabino, Eduardo, Fábio Matheus (SPT)

Cartão vermelho: Fábio Sanches (PON)

