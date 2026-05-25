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Jogos Escolares de Pernambuco

No Dia Nacional do Desporto Escolar, Pernambuco celebra o encontro das regiões na abertura do JEPS

Estudantes-atletas do litoral ao sertão iniciam a jornada do JEPS representando suas cidades, suas escolas e suas comunidades

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Nesta edição, a fase regional movimenta 13 modalidades individuaisNesta edição, a fase regional movimenta 13 modalidades individuais - Foto: Fedepe/Divulgação

Celebrando o Dia Nacional e Estadual do Desporto Escolar, Pernambuco dá início, nesta segunda-feira (25), à fase regional do Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS 2026).

Após as etapas classificatórias realizadas nas 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), que contemplam a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e a Região Metropolitana, estudantes-atletas do litoral ao sertão iniciam a jornada do JEPS representando suas cidades, suas escolas e suas comunidades.

Realizado pela Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe), em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação, a competição reafirma o esporte escolar como ferramenta de inclusão, formação cidadã e transformação social.

Nesta edição, a fase regional movimenta 13 modalidades individuais: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, karatê, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, vôlei de praia e xadrez, modalidades que exigem técnica, dedicação, superação e espírito esportivo.

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As disputas coletivas também movimentam os jogos com basquete, voleibol, futsal e handebol, reforçando a integração entre estudantes de diferentes regiões do estado. Para o presidente da Fedepe, Ricardo Rocha, o JEPS representa um movimento que vai além das competições.

“Os Jogos Escolares representam oportunidades, inclusão e transformação na vida dos nossos estudantes. O esporte escolar tem o poder de unir, educar e revelar talentos em todas as regiões de Pernambuco. Estamos muito felizes em iniciar mais uma edição do JEPS fortalecendo esse movimento tão importante para a juventude pernambucana”, destacou.

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