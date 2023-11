A- A+

Sport No embarque para São Paulo, Vagner Love é hostilizado por torcedores do Sport Partida contra o Mirassol acontece nesta sexta-feira (3), às 19h, no Estádio Campos Maia

Vivendo momento conturbado com a torcida do Sport, Vagner Love foi alvo de insultos durante o embarque da equipe rubro-negra no Aeroporto Internacional do Recife, nesta quarta-feira (1º). O Leão enfrenta o Mirassol pela 35ª rodada da Série B na próxima sexta-feira (3), às 19h, e caso seja derrotado, corre grande risco de deixar o G4 da competição.

Apesar de ser o artilheiro do Sport na temporada com 23 gols e ter sido peça importante em toda boa campanha da equipe em 2023, Vagner Love vive momento sensível com a torcida do clube. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível perceber que o jogador teve que ser escoltado por agentes da Polícia Militar e seguranças do clube, enquanto era hostilizado pelos torcedores com xingamentos.

Origem da discordia

Em setembro, a queda de rendimento do Sport passou tomar maiores contornos, e dias depois de ficar no empate em 3x3 diante do Criciúma, em casa, Love e mais alguns atletas do elenco decidiram se posicionar através de posicionamento coletivo. Uma das frases ditas pelo jogador causou muita polêmica e descontentamento por parte dos torcedores. "Aqueles que não quiserem (apoiar), podem ficar nas suas casas", disse o camisa 9 na época.

Além do declínio que tinha de desempenho, a torcida ainda vivia o luto diante da morte de Dona Maria, torcedora símbolo do clube. As declarações não caíram bem e nem o timing parecia ser propício no momento. Para estremecer ainda mais a relação, o jogador viveu grande seca de gols e protagonizou uma cobrança de pênalti, na partida contra o Juventude, que alimentou ainda mais a insatisfação.

Por essas e outras, os torcedores presentes no aeroporto nesta quarta-feira entoaram o canto: “Vágner Love, sua desgraça, quem é você pra nos mandar ficar em casa?”. Devido as pressões que já eram grandes, Love já esteve no banco de reservas na última partida diante do Ceará.

Cenário da Série B

Vice-líder da Série B, o Sport está apenas dois pontos à frente do quinto colocado, hoje, Juventude. Em relação aos próximos adversários, soma cinco de vantagem para o Mirassol, que ocupa a 9ª posição, tem a mesma pontuação do Atlético-GO (3º), e tem seis pontos a menos que o líder Vitória. O Sampaio Corrêa, por sua vez, tem 36 pontos e briga para não cair para a Terceira Divisão.

