A- A+

Copa do Nordeste No encontro dos melhores ataques do Brasil, Sport recebe ABC por vaga na final da Copa do Nordeste Juntos, pernambucanos e potiguares fizeram 99 gols no ano; bola rola às 21h30, na Ilha do Retiro

Na noite desta quarta-feira (29), Sport e ABC se reencontram vivendo momentos bem diferentes na temporada. Em janeiro, na rodada inaugural da Copa do Nordeste, o Leão derrotou o Elefante por 2x0, na Ilha do Retiro. Às 21h30, com a expectativa de casa cheia, o palco do confronto é o mesmo. No entanto, pernambucanos e potiguares entram em campo, pela semifinal da competição regional, ostentando os melhores ataques do Brasil em 2023.

São 99 gols compartilhados entre os dois clubes. O Sport tem 51 gols em 20 jogos, uma média de 2,55 por partida. O ABC, por sua vez, fez 48 em 21 compromissos (2,2 por duelo). Vinte desses tentos foram anotados por apenas dois jogadores. Luciano Juba e Felipe Garcia são os artilheiros rubro-negro e alvinegro no ano, ambos com dez bolas na rede. Um teste de fogo para as também sólidas defesas das equipes, que até aqui, somadas todas as competições, foram vazadas em 11 oportunidades cada.

Em meio a tanto equilíbrio nos números dos dois times, o zagueiro e capitão do Sport, Rafael Thyere, acredita que o confronto será decidido nos detalhes. Na visão do defensor, a concentração será essencial para sair de campo com a vaga na decisão.

"São duas equipes bem equilibradas, ajustadas. A equipe deles é muito qualificada, vem fazendo um campeonato muito bom, assim como nós. É um duelo de semifinal que vai ser decidido nos detalhes. É importante estarmos muito concentrados, tanto defensivamente como ofensivamente. Temos que estar equilibrados, com a concentração em um nível alto para conseguirmos avançar, que é o principal objetivo da equipe", pontuou.

Poucas mudanças

Em relação aos times que entraram em campo nas quartas de final, o Sport de Enderson Moreira deve ser escalado com a mesma formação que goleou o CRB. Já na equipe de Natal, Fernando Marchiori foi obrigado a tirar Walfrido, com dores, ainda no primeiro tempo do confronto com o Náutico. Assim como foi diante do Timbu, a tendência é que Daniel seja utilizado na cabeça de área.

Olho na premiação

Após bater na trave no ano passado, ao perder a decisão para o Fortaleza, o Sport espera chegar em mais uma final - a sétima de sua história -, também de olho na premiação do Nordestão. Até o momento, o Rubro-negro já arrecadou R$ 4,4 milhões no certame. Em caso de classificação nesta quarta, garante, pelo menos, mais R$ 1,3 milhão, prêmio pago ao vice-campeão. O campeão leva R$ 2 milhões.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ABC

Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Raphael Luz; Maycon Douglas, Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Rondinelle dos Santos Tavares (ambos de AL)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Transmissão: TV Jornal e Nosso Futebol.

Veja também

Sport Com Ilha como palco preferido, Enderson lamenta intervalo para a decisão da Copa do Nordeste