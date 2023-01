A- A+

Campeonato Pernambucano No fim, Ronaldo Henrique garante vitória do Sport sobre o Salgueiro De pênalti, volante anotou o tento que colocou o Leão na liderança do Estadual

O Sport conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Pernambucano. Na noite desta terça-feira (17), em confronto que se encaminhava para terminar empatado, o Leão derrotou o Salgueiro, por 2x1, no Cornélio de Barros, em duelo válido pela 3ª rodada. O tento da vitória foi marcado por Ronaldo Henrique, de pênalti. O resultado levou o clube da Praça da Bandeira à liderança da competição, com sete pontos, um a mais que o Retrô, que ainda joga na rodada. O Carcará, por sua vez, estacionou na 6ª colocação, com quatro pontos.

Apesar de ter uma maratona pesada de jogos pela frente, o técnico Enderson Moreira optou por repetir praticamente o mesmo time que derrotou o Petrolina. A única modificação foi a entrada de Ewerthon no ataque na vaga de Wanderson pelo lado direito. E durante grande parte do primeiro tempo, o Leão foi superior ao Carcará. Apesar do gramado pesado do Cornélio de Barros, o Rubro-negro controlava as ações ofensivas, e chegou a abrir o placar com Gabriel Santos, aos 20 minutos. No entanto, após polêmica, o gol foi anulado pela arbitragem, que alegou impedimento de Matheus Vargas na origem do lance.

O lance não diminuiu o ímpeto dos visitantes, que conseguiram sair na frente graças a um belo gol de Juba. Em cobrança de falta, o camisa 46 acertou o ângulo esquerdo de Tanaka para fazer 1x0, aos 33 minutos. A resposta do Carcará aconteceu em sua primeira boa chegada. Gabriel Fonseca cruzou e André, livre, cabeceou para fora. O susto na zaga do Sport serviu para mostrar ao Salgueiro o atalho para empatar o jogo. E foi em jogada parecida que Kelsen deixou tudo igual. Gabriel Fonseca achou André novamente. Porém, desta vez, o centroavante ajeitou de peito para o camisa 11 tocar na saída de Renan, aos 41.

Se mostrando bastante participativo na partida, Gabriel Santos foi o responsável por tirar o grito de 'uh' dos rubro-negros no começo da segunda etapa. O atacante limpou a marcação e acertou o poste direito de Tanaka. Com a entrada de Vagner Love, o Sport passou a dominar ainda mais as ações ofensivas. A equipe tentou com Fabinho e Juba, mas foi Ronaldo Henrique quem deu mais três pontos ao time da Ilha do Retiro. Em cobrança de pênalti nos acréscimos, o volante bateu com categoria para garantir o triunfo.

Ficha técnica

Salgueiro 1

César Tanaka; Gabriel, Gustavo, Luís Eduardo e Denilton; Anderson Recife, Hebert (Gaspar) e Pedro Talisca; Palominha (Bartolomeu), Juan Kelsen e André (Odilávio). Técnico: Marcos Tamandaré.

Sport 2

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Juba (Thiago Lopes); Ronaldo, Fabinho e Matheus Vargas (Labandeira); Ewerthon (Love), Edinho (Igor Cariús) e Gabriel Santos (Wanderson). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Cornélio de Barros (Salgueiro/PE)

Árbitro: José Woshington da Silva. Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

Gols: Luciano Juba, aos 33' do 1T e Ronaldo Henrique, aos 48' do 2T (SPT); Kelsen, aos 41' do 1T (SAL)

Cartões amarelos: Denilton, André, Anderson Recife (SAL); Luciano Juba (SPT)

Público: 2.166 torcedores

Renda: R$ 27.120,00

