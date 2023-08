A- A+

Futebol No G8 e mirando vaga no quadrangular, Náutico recebe o CSA, pela Série C Duelo entre nordestinos será neste domingo (6), às 16h, nos Aflitos, pela 16ª rodada

Já são cinco partidas consecutivas sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. Presente no G8 desde a sexta rodada, ficando entre segundo e sétimo no período. O Náutico tem sido figura constante no grupo que briga por vaga no quadrangular. Ainda assim, tudo isso está longe de deixar a situação dos pernambucanos confortável. Em sexto lugar, com 24 pontos, o Timbu pode tanto terminar o final de semana em terceiro como também ficar fora da zona. Por isso, o clima é de decisão para o duelo deste domingo (6), perante o CSA, nos Aflitos.

O técnico Fernando Marchiori não divulgou a escalação do Náutico, mas uma coisa é certa: ao menos na lista de relacionados, ele está ansioso pela volta de um trio que desfalcou a equipe nos últimos duelos.

“Ainda teremos uma avaliação médica sobre Jael, Gabriel Santiago e Bryan. Vai depender da evolução deles. Alguns desses têm de voltar”, declarou. O centroavante não joga desde o dia 10 de julho, contra o Ypiranga-RS, por conta de dores na coxa. Já o meia sentiu um desconforto muscular na região anterior da coxa direita e não atuou na rodada passada, perante o Operário-PR. Por fim, o lateral teve uma lesão grau um no músculo adutor da perna direita nesta semana e também é dúvida.

Na frente, o treinador preferiu manter o mistério. Além de Jael, Jeam e Ribamar - esse último chegou recentemente e pode estrear - brigam pelo posto de centroavante. Outro cenário seria atuar sem um atacante fixo na área.

“De um camisa 9, todo mundo espera gol, mas Jeam está se dedicando demais. Ele corre, é intenso, inicia combate lá na frente. Temos de ressaltar isso. Muitas vezes, o gol não sai, mas tenho certeza que uma hora vai. Jeam tem uma importância grande para a gente. Já Ribamar chegou agora e vamos ver o que ele suporta para ter isso claro, entendendo a hora de utilizá-lo. Ver se será de início ou entrando”, explicou.

No lado do CSA, o técnico Marcelo Cabo terá o retorno do volante Moisés, que cumpriu suspensão automática. Já Rhayner, expulso diante do Pouso Alegre, desfalca a equipe. Os alagoanos estão na 10ª posição, com 21 pontos.

Meta são os 30 pontos

Segundo o site "Chance de Gol", o Náutico tem 66,8% de probabilidade de conseguir o acesso. Calcula-se que, com 30 pontos, o clube teria 97% de chances de assegurar espaço no G8.

O atual formato da Série C começou no ano passado. Na edição 2022, a Aparecidense terminou na oitava posição, com 29 pontos. Porém, a equipe só ficou no G8 por conta do número de vitórias, já que o Botafogo-PB ficou em nono com a mesma pontuação, mas com um triunfo a menos (8x7). Neste ano, Marchiori trabalha com uma pontuação entre 28 e 29.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Richardson, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza e Eduardo; Berguinho e Paul Villero. Técnico: Fernando Marchiori

CSA

Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Bruno Matias (Marciel), Moisés Ribeiro e Tomas Bastos; Iago Teles, Gabriel Taliari e Júnior Todinho.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Guthieri Javarini Rodrigues

Transmissão: Nosso Futebol e GOAT

