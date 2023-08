A- A+

Vôlei No Geraldão, Brasil passa pela Colômbia e fica perto do título do Sul-Americano de Vôlei Time brasileiro derrotou o adversário por 3 sets a 0

Se no feminino, as meninas fizeram uma campanha irretocável, no masculino, os meninos caminham a passos largos para uma competição perfeita, no Sul-Americano de Vôlei disputado no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Na noite desta segunda-feira (28), o Brasil fez mais uma vítima no torneio, vencendo a Colômbia por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 26/24 e 25/13).

Com o resultado, o Brasil se manteve na liderança da competição, agora com nove pontos. São três de vantagem para a Argentina, que derrotou o Chile por 3 sets a 0 no confronto que abriu a rodada. Parciais de 25/19, 25/20 e 25/15.

O jogo

A formação escolhida por Renan Dal Zotto para começar o confronto teve Bruninho, Alan Souza, Leal, Lucarelli, Judson e Flávio. Virando as bolas sem dificuldades e empurrado pela torcida, o Brasil fechou o primeiro set em 25x15 e com Alan Souza como destaque. Foram sete pontos para o oposto.

No set seguinte, no entanto, os colombianos cresceram no jogo, principalmente devido aos erros ofensivos da equipe verde-amarela. Eram muitas tomadas de decisão preciptadas por parte do Brasil, que foram deixando a Colômbia gostar do jogo. Porém, em um erro no levantamento adversário, a seleção fechou o segundo set em 26x24.

No terceiro e último set que decretou a vitória brasileira, o equilíbrio chegou a tomar conta da partida. Mas, fazendo valer a superioridade técnica, o Brasil não demorou a tomar conta do confronto e abrir uma grande vantagem até fechar o duelo em 25x13 . Na reta final, Honorato emplacou três aces consecutivos para a festa dos pernambucanos no Geraldão.

De folga na próxima rodada, o Brasil volta a entrar em quadra na quarta-feira (30). vÀs 20h30, encara a Argentina, pela 5ª rodada, em confronto que deve valer o título da competição. Para que isso aconteça, os hermanos precisam derrotar o Peru, nesta terça-feira.

