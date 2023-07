A- A+

Futebol No Grêmio, Luan terá redução de mais de 94% do salário que ganhava no Corinthians; veja valores Após má fase no Corinthians, o meia-atacante precisou aceitar diminuição nos vencimentos para voltar ao tricolor de Porto Alegre

O atacante Luan encerrou uma passagem turbulenta pelo Corinthians, marcada por pouco aproveitamento e um episódio de agressão de torcedores. Acertado com o Grêmio, o jogador de 30 anos também passará por outra forte mudança de realidade: uma redução salarial de cerca de 94%.

No time paulista, o jogador tinha vencimentos mensais na casa dos R$ 800 mil reais. No Grêmio, clube com o qual deve acertar um contrato curto, receberá cerca de R$ 50 mil.

A queda vertiginosa de rendimentos está ligada inteiramente à queda na carreira do atleta, que nunca conseguiu retomar o nível que alcançou no próprio Grêmio, por onde atuou entre 2014 e 2019. Campeão da Libertadores em 2017, o jogador foi eleito Rei da América no ano seguinte.

Em maio, Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, revelou que conversou com o jogador sobre um possível retorno a Porto Alegre. Mas a questão financeira ainda era um entrave:

"Ele me procurou no início do ano. Questão financeira pesou. Ele tem um contrato com o Corinthians, já tinha um contrato bom com o Grêmio quando saiu, com méritos, que fique claro. Foi para o Corinthians com um contrato melhor, óbvio, se não não trocaria", explicou o treinador à revista Placar.

Veja também

Futebol Tom Brady engata romance com Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo