Santa Cruz No grupo mais disputado da Série D, Michael ressalta que cada jogo é uma final Santa Cruz encara o Campinense, na próxima segunda-feira, em Campina Grande, de olho na manutenção no G4 do Grupo 3

Desde a recente queda de rendimento do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, a disputa pela classificação ficou mais embolada no Grupo 3, com apenas dois pontos separando o primeiro (Nacional-PB) e o quinto colocado (Potiguar). Para o goleiro Michael, cada partida até o final da primeira fase será uma decisão.

"O Grupo 3 é muito disputado, se não me engano o mais equilibrado. Falo com todo respeito aos nossos concorrentes, mas sabemos dos nossos erros. Era para estarmos classificados neste momento. Mas não foi e agora está tudo embolado, com todos tendo chances de se classificar", disse.

O líder Nacional de Patos tem 20 pontos em 11 jogos disputados, apenas um a mais do que o Sousa e Santa Cruz. Fechando o G4, o Pacajus aparece com 18 pontos, mesmo número do Potiguar, quinto colocado e primeiro fora da zona de classificação. De todos os oito grupos da Série D de 2023, essa é a menor diferença entre o líder e um clube que não está se classificando.

Objetivo: trazer a decisão para o Arruda

Na segunda fase da quarta divisão, os dois primeiros classificados de cada grupo terão a possibilidade de decidir o segundo jogo em casa, o que para muitos se caracteriza como uma vantagem. Para o arqueiro coral, o mata-mata é outro campeonato e trazer o jogo de volta para o Arruda será um força mais.

"A gente sabe que depois da classificação vira um outro campeonato e entendemos quão forte somos nessa fase de mata-mata, ainda mais se atingirmos nosso objetivo de sermos primeiros, decidindo os jogos em casa. É importante fazer o jogo de volta aqui no Arruda, porque sabemos que a nossa torcida abraça, então vai ser uma disputa à parte", argumentou Michael.



Nova "final" contra o Campinense

"Agora o objetivo é classificação, cada partida é uma final", é o discurso que prega o goleiro. Pensando na classificação, um bom resultado diante do Campinense, na próxima segunda-feira (10), em Campina Grande, adiantaria bastante o processo à próxima fase. Mesmo estando perto da vaga, os adversários prometem ser páreo duro, principalmente por conta do histórico entre as equipes. "Temos pela frente um grande adversário, um rival histórico. Sabemos da importância do jogo. Eles podem vir com um clima de revanche, pelo que foi o jogo aqui em Recife, mas estamos focados e determinados a vencer".

