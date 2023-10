Fortaleza define vaga na final da Sul-Americana diante do Corinthians, na Arena Castelão

A- A+

Nesta terça-feira (03), o Fortaleza tem a oportunidade de se tornar no primeiro clube nordestino a decidir uma competição internacional. A partir das 21h30, o clube cearense recebe o Corinthians, no Castelão, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Depois de empatar no jogo de ida, o Tricolor do Pici precisa de uma vitória simples para garantir uma vaga em Maldonado, no Uruguai. Em caso de novo resultado de igualdade, o finalista será conhecido nos pênaltis.

Desde que saiu do calvário da Série C em 2017, o Fortaleza vive um dos melhores momentos da história do clube em termos esportivos. Em 2018, o Laion construiu uma campanha sólida na Segunda Divisão, liderando de ponta a ponta e culminando no título. Em 2019 e 2022, conquistou a Copa do Nordeste e nas duas últimas temporadas chegou até a Libertadores depois de grandes campanhas no Campeonato Brasileiro.

A um passo de disputar sua primeira final internacional, Marcelo Paz, presidente tricolor, celebra o momento do clube e deseja voos mais altos. “Eu acho que o que nós já estamos vivendo é o maior momento da história do clube, em termos esportivos. Estar disputando uma semifinal já é o maior avanço que o Fortaleza já teve em toda a sua história numa competição internacional. Já é algo grandioso para a gente, mas sempre sabendo que a gente pode avançar um pouco mais”, disse em entrevista.

É necessário união

Prestes a entrar em campo por um dos jogos mais importantes da história do Tricolor do Pici, o clube precisou durante a semana gerir uma crise fora das quatro linhas. Depois de cenas de briga entre as duas principais torcidas organizadas nas arquibancadas da Neo Química Arena, o Fortaleza rompeu relações com as uniformizadas. Vojvoda, treinador da equipe, se mostrou preocupado com a situação e pregou união para atingir o objetivo.

"Como treinador, eu posso dizer que necessitamos de um Castelão com apoio, da torcida e de toda gente que irá à partida. Necessitamos de apoio durante todo o jogo. Então, isso tem que nascer de cada um que vem ao campo. Precisamos da unidade de todos, pois é um momento bom para desfrutar. Se há diferenças, temos que deixar de lado. O clube nunca teve um momento assim, um momento para desfrutar e necessitamos de apoio. Demandamos unidade, apoio, força. É um momento em que temos que estar todos unidos", declarou o treinador argentino.

Adversário motivado

Depois do primeiro jogo da semifinal, o Corinthinas decidiu pela mudança no comando técnico alvinegro. Vanderlei Luxemburgou deu lugar a Mano Menezes, que chega para a terceira passagem pelo clube paulista. A possibilidade de disputar diretamente um título é visto como a chance de 'salvar' um ano que até agora deu poucos motivos para comemorar. "Chegamos confiantes, é um jogo que é a nossa vida e teremos que encarar dessa forma. É o jogo do ano, chance de título que o clube tem", afirmou o meio-campo Maycon.

Desfalques de ambos os lados

Durante o embate em Itaquera, o atacante Marinho, uma das principais esperanças do Fortaleza, lesionou o joelho depois de uma disputa de bola. O jogador é desfalque com um estiramento ligamentar e deve permanecer fora por até 30 dias. Para substituí-lo, Yago Pikachu é o favorito a assumir a função. Outra possibilidade é a utilização de Calebe.

Pelo lado corintiano, Matías Rojas, que já esteve fora na partida de ida, segue como dúvida. Titular nos últimos jogos, Giuliano deve seguir na equipe, atuando mais pelo lado direito, formando meio-campo com Maycon, Renato Augusto e Gabriel Moscardo.

Ficha Técnica

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Yago Pikachu, Tomás Pochettino e Guilherme; Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto, Giuliano e Wesley; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Estádio: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Dionisio Ruiz e Jhon León (ambos da Colômbia)

VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

Transmissão: ESPN/Star+ e SBT

