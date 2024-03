A- A+

Corrida inclusiva No mês de conscientização do autismo, Caruaru recebe segunda edição da Atípicos Run Corrida será realizada no dia 20 de abril, a partir das 7h

Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado dia 2 de abril, Caruaru receberá a segunda edição da Atípicos Run. A corrida pela inclusão será realizada no dia 20 de abril, a partir das 7h, no Parque Ambiental São Francisco, que fica localizada na Rua Sizenando Leite, s/n, bairro São Francisco.

Os participantes da corrida poderão escolher entre três percursos: 3,2km para corrida; 2,8km para caminhada; e 2km para "cãominhada". Podem participar da Atípicos Run crianças e adultos atípicos, típicos, assim como cães de estimação.

Organizada pela Educação Especial PE e pelo Centro de Excelência em Educação e Terapias Integradas (CENEETI), a corrida dá início ao mês em que o autismo é o tema central de debates e esclarecimentos.

“Usamos a data para reflexão e aprofundamento sobre o tema para desfazer preconceitos e tabus em torno do espectro autista, além de reivindicar direitos das pessoas com TEA”, explica Lidieri Barros, especialista em educação especial e inclusão e CEO do CENEETI.

Para participar, é preciso realizar a inscrição no site e pagar uma taxa de R$ 60,00. O valor pode ser pago no cartão de crédito e dividido em até três vezes. Os participantes inscritos terão direito ao kit do atleta, que inclui uma camisa, uma bolsa, uma garrafa e uma medalha.

Sobre Educação Especial PE e CENEETI - A Educação Especial PE existe há mais de 25 anos em Pernambuco. Referência em educação inclusiva de crianças e adultos com transtornos e deficiência, sua missão é conscientizar as pessoas sobre igualdade e a importância da inclusão de pessoas com deficiência, a fim de gerar uma verdadeira transformação social. Localizado em Caruaru, o CENEETI é o mais completo centro de terapia integrada da região, com uma equipe transdisciplinar formada por psicopedagogos, psicólogos / terapeutas ABA, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, psicomotricistas e oferece atendimentos especializados em Terapia Assistida por Animais (TAA) e Educação Assistida por Animais (EAA). O CENEETI fica localizado na Rua Pasteur, 220, bairro Universitário.



Sobre Lidieri Barros – Psicopedagoga, especialista em educação especial e inclusão, é diretora de dois centros de educação inclusiva (Educação Especial PE e CENEETI) e a idealizadora de maletas pedagógicas e de diversos materiais adaptados para alfabetização e letramento. Atualmente, Lidieri Barros assessora mais de 500 crianças em todo o Brasil e, também, nos Estados Unidos.

Veja também

Tênis Swiatek e Gauff caem nas oitavas e estão fora do Masters 1000 de Miami