Sport No Morumbi, Sport encerra tabu, mas perde para o São Paulo nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil No tempo regulamentar, Leão derrotou o Tricolor diante do estádio lotado, mas viu Juba desperdiçar penalidade

Emoção não faltou, mas para o Sport o foco agora passa a ser única e exclusivamente a Série B do Brasileiro. Depois de perder por 2x0 na Ilha do Retiro, o Leão voltou a encarar o São Paulo na noite desta quinta-feira (1), desta vez no Morumbi. Apesar de encerrar um tabu de nunca ter vencido o adversário na Terra da Garoa, o Rubro-negro viu sua sequência na Copa do Brasil ser interrompida diante de 49.752 espectadores. De virada, o Sport bateu o Tricolor por 3x1, levou o embate para os pênaltis, mas parou nas oitavas de final do mata-mata nacional. Nas cobranças alternadas, a equipe de Dorival Júnior levou a melhor por 5x3.

Sem Vagner Love, poupado, e sem Fabinho, suspenso, o Sport entrou em campo com uma formação nova na temporada. Enderson Moreira optou por escalar o time com três zagueiros, com Alisson Cassiano fazendo companhia a Sabino e Rafael Thyere no miolo defensivo. Com os laterais mais avançados e correndo atrás do prejuízo, o Rubro-negro foi o responsável por ter a maior posse da bola nos minutos iniciais. Contudo, sem tanta eficácia na criação, viu os donos da casa passarem a incomodar. Renan fez pelo menos três boas defesas antes do São Paulo abrir o placar.

Aos 26 minutos, no entanto, Michel Araújo tabelou com Luciano, fintou Thyere e deu um tapa para deslocar o goleiro leonino e fazer 1x0. Sem se abater, o Leão viu Fábio Matheus aproveitar cobrança de falta e cabecear para boa defesa de Rafael. Na reta final do primeiro tempo, coube a Alisson Cassiano deixar tudo igual. Após sobra, Felipinho chutou forte da entrada da área, Rafael defendeu, mas viu o zagueiro do Sport, livre, empurrar a bola para as redes.

Logo no início da etapa complementar, o Sport mostrou aos torcedores presentes no Morumbi como seria o jogo. De falta, Luciano Juba obrigou Rafael a fazer grande intervenção. Na sequência do lance, Jorginho bateu escanteio da esquerda e Sabino desviou de cabeça para virar para os pernambucanos. Com o São Paulo amarrando o duelo e fazendo o tempo passar, o zagueiro leonino voltou a ser decisivo. Em novo corner batido, Sabino fez mais um, nos acréscimos, e levou a partida para os pênaltis.

Nas batidas alternadas, os mandantes levaram a melhor. Enquanto pelo lado tricolor, todos os selecionados convertaram as cobranças, pelo Sport, Luciano Juba desperdiçou sua penalidade, enquanto Sabino, Alisson e Thyere fizeram os gols.

Ficha do jogo

São Paulo 1 (5)

Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves (Wellington Rato), Alisson (Jhegson Méndez) e Michel Araújo (David); Luciano (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Sport 3 (3)

Renan; Eduardo (Kayke), Rafael Thyere, Alisson Cassiano, Sabino e Felipinho; Ronaldo (João Igor), Fábio Matheus e Jorginho (Gabriel Santos); Fabrício Daniel (Edinho) e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Morumbi (São Paulo/SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG)

Gols: Michel Araújo, aos 26' do 1T (SAO); Alisson Cassiano, aos 44' do 1T; Sabino, aos 6' e 48' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Rafael Thyere, Gabriel Santos, Jordan (SPT)

