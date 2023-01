A- A+

Futebol No Náutico, volante Nathan comemora chance de estrear como profissional Jogador de 20 anos atuava no time de base do Fluminense e chegou para reforçar o Timbu na temporada 2023

Prestes a disputar sua terceira Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante Nathan deixou a equipe do Fluminense para entrar em campo com outra camisa e em uma categoria acima. Contratado pelo Náutico para a temporada 2023, o volante está prestes a atuar pela primeira em um jogo oficial de um time profissional.

“Estava me preparando para a Copa São Paulo quando veio o convite do Náutico, um clube tradicional do Brasil. Eu não pensei duas vezes em vir para cá. O clube é enorme aqui no Nordeste e estou motivado, com sede de conquistar os objetivos”, afirmou o atleta.

“Sou um jogador de muita vontade. Quero ajudar o Náutico com a minha liderança, mesmo sendo jovem. Posso ajudar meus companheiros da melhor forma. Sou um jogador técnico e estou aprimorando minha parte física”, ressaltou.

Pelo Fluminense, Nathan conquistou duas vezes o Campeonato Carioca sub-17, em 2018 e 2019, e o sub-20, em 2021 e 2022. No Timbu, ele brigará por posição com Juan Gauto, Jean Mangabeira e Mateus Cocão.

