Campeonato Pernambuco No primeiro Clássico das Multidões com duas torcidas após 3 anos, Sport e Santa se enfrentam na Ilha Duelo acontecerá pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano. Tricolor busca vaga no G6, enquanto Leão tenta consolidar liderança

Dia 7 de março de 2020. Esta foi a última vez que Sport e Santa Cruz se enfrentaram com as duas torcidas presentes no estádio. Na ocasião, o Rubro-negro venceu o Tricolor por 1x0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Agora, três anos depois, a competição é outra, mas os rivais voltam a se encontrar no mesmo palco com expectativa de bom público. Neste sábado (11), às 16h30, Leão e Cobra Coral se encaram em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Para os donos da casa, que somam 24 pontos, o embate pode servir para consolidar ainda mais a boa fase. Já para o clube do Arruda, o resultado positivo é essencial para as pretensões no certame. Um revés complica o Santa na busca por calendário em 2024.

Desde a vitória rubro-negra no último clássico com torcida, Sport e Santa se enfrentaram em outras quatro oportunidades. O equilíbrio tomou conta dos confrontos: um resultado positivo para cada lado e dois empates. Agora, apesar de o Leão viver momento superior, o técnico Enderson Moreira descartou qualquer vantagem.

"O favoritismo entre dois grandes rivais inexiste, apesar de ter classificações e pontuações diferentes. Nossa preparação é para um jogo difícil, um time que tem feito bons jogos, conquistado bons resultados. O clássico precisa ser disputado com muita concentração e energia", enfatizou.

Para a partida, o Sport terá força máxima. Expulso no meio de semana contra o Sergipe, Sabino poderá atuar perante o Santa. Assim como Enderson Moreira. O treinador recebeu o vermelho diante do Gipão, mas também estará à beira do gramado neste sábado. Ambos cumprirão suspensão no Clássico das Multidões do próximo final de semana, válido pelo Nordestão.

Pelo lado coral, Ranielle Ribeiro vai enfrentar o Sport pela primeira vez como técnico em sua carreira. O treinador, inclusive, se mostrou ansioso para dirigir o Santa no clássico que envolve as duas maiores torcidas do Estado.

"Estou ansioso. Todo e qualquer profissional de futebol gosta de desafios, respira disputar um clássico. Isso traz uma repercussão positiva em caso de vitória. Eu me sinto tranquilo e esperançoso para fazermos um grande jogo no sábado", contou.

Visando a montagem do time, o treinador contará com o retorno de Alemão na zaga. No meio da semana, o zagueiro não entrou em campo por cumprir suspensão na Copa do Nordeste. Na cabeça de área, no entanto, há uma dúvida. Daniel Pereira deixou o gramado contra o Ferroviário com dores na coxa direita e tem presença incerta na Ilha. No Presidente Vargas, João Erick foi acionado em seu lugar. Uma novidade é o meia Chiquinho. Anunciado pelo Santa na última sexta, o jogador foi regularizado e deve iniciar o clássico no banco de reservas.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Carioca; João Erick, Arthur, Marcelinho e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Deborah Cecília

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e José Romão da Silva Neto

Transmissão: TV Globo e Nosso Futebol.

