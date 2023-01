A- A+

Futebol No primeiro jogo fora do Arruda em 2023, Santa visita o Porto Duelo será no estádio Lacerdão, em Caruaru, às 21h, pelo Campeonato Pernambucano

Após quatro jogos seguidos no Arruda, sendo dois pela pré-Copa do Nordeste e dois pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz fará a primeira partida longe de casa em 2023. O adversário é o Porto, nesta quarta (18), pela quarta rodada do Estadual. Buscando a primeira vitória no torneio, o Tricolor aposta no entrosamento de uma dupla do lado direito ofensivo.

“Estão estudando a gente e sabem que esse (lado direito) é nosso ponto forte no começo da temporada. Lucas (Silva) e eu estamos entrosados e vamos trabalhar forte para fazer variações dentro do jogo”, afirmou o lateral Feijão, que junto ao atacante coral tem dado trabalhado às defesas adversárias. O jogador, contudo, ressalta que o Santa também precisa ter mais atenção lá atrás.

“Sabemos dos pontos em que estamos pecando. Não só a zaga, mas o conjunto. Cada um precisa ver o que precisa melhorar para entrar concentrado e não tomar gols bobos, em falhas que nos prejudicam”, explicou.

Para o jogo, a tendência é que o técnico Ranielle Ribeiro mantenha a base que empatou em 3x3 com o Náutico, no Arruda. Uma mudança, porém, não está descartada. Com exibições questionáveis, o goleiro Matheus Inácio pode perder a vaga para Michael, que foi regularizado na última terça (17).

"Michael vem para fazer parte do processo, do grupo, mas vamos lidar com o Inácio com muita tranquilidade. Nós vamos passar a confiança necessária e ver se ele consegue reagir ou se será necessário realizar a substituição", enfatizou o treinador.

Ficha técnica

Porto

Henrique; Danielzinho, Rafael Esculápio, Carioca e Edvaine; Gabriel Mury, Rafael Gelatti, Geyson e Danilo; Luan Carioca e Fábio Bahia. Técnico: Oscar de Souza

Santa Cruz

Matheus Inácio (Michael); Jefferson Feijão, Italo Melo, Yan e Ian Rodrigues; Daniel Pereira, Arthur e Anderson Ceará; Hugo Cabral, Lucas Silva e Dagson. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Gilberto Freire de Farias

