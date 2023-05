No Recife, exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva" chega pela 1ª vez ao Nordeste

A- A+

Com o recorte histórico das primeiras vitórias no kart aos tempos gloriosos do tricampeonato mundial na F-1, a exposição interativa "Eu, Ayrton Senna da Silva” marca sua chegada pela primeira vez ao Nordeste, ganhando temporada exclusiva no Shopping Recife. Após fazer sucesso em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, a mostra entra em cartaz a partir do dia 3 de agosto, no Terraço de Eventos do centro de compras. Os ingressos estão sendo vendidos desde a última terça-feira (23), data que marcou os 30 anos do recorde do piloto no GP de Mônaco.

Promovida pela Senna Brands, empresa liderada pela família do piloto, em parceria com a YDreams Global, “Eu, Ayrton Senna da Silva” reúne mais de dez ambientes que propõem ao visitante uma verdadeira imersão na vida e carreira de Ayrton Senna por meio de vídeos e objetos pessoais do tricampeão, e pela voz do próprio Senna.

Quem visitar a exposição, poderá conhecer detalhes desde a infância, quando iniciou sua trajetória no kart. Momentos como as vitórias e os três títulos na principal categoria do automobilismo mundial, também são retratados. Ainda há uma narração única de Ayrton Senna, reconstituída por inteligência artificial e falada em primeira pessoa aos visitantes. Para os deficientes visuais, a exposição é apresentada com um livro em libras.

"Estamos muito felizes em levarmos a Pernambuco, pela primeira vez, a exposição ‘“Eu, Ayrton Senna da Silva”’. A gente espera que o público se emocione com a história de vida e da carreira de Ayrton Senna. Essa é a primeira exposição em que conseguimos colocar o Ayrton falando sobre a própria carreira, o que é tocante não só para os fãs, mas para nós também", diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton.

A exposição poderá ser conferida no Terraço de Eventos do mall, de segunda a sábado, das 9h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Os ingressos custam R$ 40, com opção de meia-entrada, e podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br. Parte do lucro da bilheteria será destinado para ações de responsabilidade social do Instituto Ayrton Senna.

Serviço

Exposição "Eu, Ayrton Senna da Silva"

Quando: a partir de 3 de agosto

Local: Terraço de Eventos do Shopping Recife

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; Domingos e feriados, das 12h às 21h

Valor: R$ 40 | R$ 20 meia-entrada

Compras pelo site www.sympla.com.br

