A- A+

Copa do Mundo 2026 No Recife, torcida se decepciona com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Nem mesmo o gol de Neymar nos acréscimos da partida contra a Noruega, de pênalti, animou os torcedores brasileiros

Embalada pelo crescimento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo visto nos últimos jogos, a torcida compareceu em peso, ontem, na Arena Nº1, montada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, para acompanhar a transmissão da partida decisiva entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da maior competição do futebol mundial.

O otimismo do torcedor com a vitória brasileira, contudo, sofreu um banho de água fria e acabou antes mesmo do apito final, principalmente após o segundo gol de Haaland, artilheiro e principal jogador norueguês que selou a vitória dos europeus e acabou com o sonho do hexa para o Brasil. Nem mesmo o gol de Neymar nos acréscimos da partida, de pênalti, animou os brasileiros.

Esperança

Antes da partida, a festa para empurrar a canarinho para a classificação estava animada, com torcedores colorindo a praça de verde e amarelo, esbanjando confiança. No palco, a cantora pernambucana Joyce Alane, levantava a torcida com seu repertório repleto de clássicos da música nordestina.

“Vai ser 2x0, com gol de Vinícius Jr! Eu vim de Itamaracá só para ver esse jogo”, palpitou a técnica de enfermagem Jackeline Alves, de 51 anos. “O jogo vai ser 3x2, com gol de Endrick e Vini Jr”, disse Iana Alves, assistente social, 58, que torcia pelo Brasil ao lado da filha Letícia, de 17 anos.

Decepção

Contrariando as expectativas dos torcedores por uma vitória brasileira, o desenrolar da partida com a atuação da Seleção muito abaixo do que se espera em uma Copa do Mundo, frustrou a torcida, que não poupou críticas aos jogadores e ao treinador da equipe canarinho.

“Ancelotti errou desde o começo da Copa do Mundo em colocar Casemiro. Tantos caras novos no banco.. Danilo, Fabinho… O erro da Copa, falo desde o começo, é Ancelotti!”, bradou o microempresário George Luiz, 42 anos. Já a vendedora lourdes Alexandre escolheu o atacante Neymar como culpado pela derrota brasileira. “Entrou e a gente levou dois gols. Era melhor não ter entrado”, opinou.

Houve, ainda, quem se conformasse com o resultado da partida, reconhecendo senão a superioridade da Noruega sobre o Brasil, a maior efetividade do adversário na partida. “Eles foram melhor nós. Não tem como chorar, não tem como sofrer”, reconheceu o barbeiro Rafael Oliver, de 44 anos.



Veja também