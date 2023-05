A- A+

Copa do Brasil No reencontro com a torcida, Sport recebe o São Paulo, pelas oitavas da Copa do Brasil Em jogo com a Ilha lotada, Rubro-negro e Tricolor Paulista se enfrentam às 20h desta quarta-feira (17)

Pausa na Série B. Na noite desta quarta-feira (17), o Sport muda o foco para a Copa do Brasil. Às 20h, recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro, em confronto difícil pelas oitavas de final do mata-mata nacional. O compromisso da volta está marcado para o dia 01 de junho, no Morumbi. Se avançar nesta fase do certame, o time pernambucano embolsa R$ 4,3 milhões.

O duelo marcará o reencontro do Sport com o torcedor depois de duas semanas. Após a decisão da Copa do Nordeste com o Ceará, o Rubro-negro derrotou Guarani e Tombense, pela Segundona, com os portões fechados. Diante do Tricolor Paulista, quase 20 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada até a tarde dessa terça-feira, em última parcial divulgada pelo clube.

Adversário indigente

O São Paulo é um dos adversários mais indigestos na vida do Sport. A última vez que os pernambucanos derrotaram os paulistas foi em 2015. Na ocasião, 2x0 na Arena de Pernambuco. De lá para cá, em outros 11 encontros, os visitantes desta quarta venceram sete e aconteceram outros quatro empates. Nos últimos cinco jogos como mandante, o Sport perdeu três para o São Paulo e empatou dois.

Em 2023, no entanto, dos 17 compromissos que mandou na Ilha do Retiro, o Sport venceu todos. Fator que deixa o técnico Enderson Moreira confiante na possibilidade de um resultado positivo. Principalmente por conta do apoio do torcedor. “A gente sabe daquilo que o São Paulo tem de força, uma equipe bem treinada com o Dorival. A gente pensa e tem como meta fazer um grande jogo, sabemos do nosso potencial. Dentro de casa, com nosso torcedor, qualquer resultado é possível. Sabemos da nossa força dentro de casa e vamos lutar muito pelo resultado", enfatizou.

Quem joga?

Em relação ao time que deve iniciar o confronto, o Sport deverá manter a base da formação que tem entrado em campo com frequência nos últimos jogos. No empate em 1x1 com o Ituano, havia a expectativa de algumas peças serem preservadas. Contudo, Enderson Moreira optou por escalar o que tinha de melhor no Novelli Júnior. O treinador tem reclamado com frequência da sequência pesada de partidas que o elenco tem encarado ao longo deste primeiro semestre.

A única ausência será Igor Cariús. Na noite dessa terça-feira (16), o presidente do STJD, Otávio Noronha, acatou o pedido da Procuradoria-Geral do órgão, que pedia a suspensão preventiva de oito atletas envolvidos na Operação Penalidade Máxima. Entre os nomes, estava o do jogador rubro-negro. Com isso, Cariús ficará fora de combate por 30 dias. Assim, Felipinho assume a titularidade.

Tricolor vem crescendo

Desde o anúncio do técnico Dorival Júnior para assumir o clube, o São Paulo não sabe o que é perder na temporada. Em seis jogos, foram três vitórias e três empates, entre jogos da Copa do Brasil, da Série A e da Sul-Americana.

Para a partida perante o Leão, o treinador ganhou um desfalque de última hora. O lateral-esquerdo Caio Paulista teve constatada uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda e permaneceu em São Paulo para se tratar do problema físico. Sem o titular da posição, Dorival deve acionar o jovem Patryck Lanza entre os titulares. O atleta revelado em Cotia esteve em campo pela última vez contra o Fortaleza, semana passada, no Castelão.

Ficha técnica

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck Lanza; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Amazon Prime.

