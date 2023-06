A- A+

Série B No reencontro com o público geral, Sport recebe Vila Nova em jogo atrasado pela Série B Com 21 pontos, Rubro-negro tem oportunidade de retornar ao G4 da Segundona neste domingo (18)

Aos poucos, o Sport vai se colocando em pé de igualdade aos demais times da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (18), o time dirigido por Enderson Moreira tem a chance de retornar ao G4 da competição nacional. Mas para isso terá que passar por um duro adversário. Às 18h, o Rubro-negro recebe o Vila Nova, na Ilha do Retiro, em compromisso atrasado da 2ª rodada, com a oportunidade de ultrapassar os goianos na tabela. Enquanto o Leão soma 21 pontos e ocupa a 6ª colocação, os colorados estão em 3º lugar, com dois pontos a mais.

O confronto marcará o retorno do público geral à casa leonina. Nos cinco primeiros jogos do Sport na Ilha do Retiro nesta edição da Segundona, dois foram realizados com os portões fechados, e os outros três com um público exclusivo formado por mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

"Nosso torcedor é nosso 12º jogador. Será importante a casa estar cheia, porque é uma força a mais para nós dentro de campo. Que seja uma festa linda, o nosso torcedor vai apoiar. Que possam lotar domingo e que a gente faça um bom jogo para sairmos com os três pontos", contou o lateral Felipinho.

O camisa 6, inclusive, teve praticamente a titularidade garantida pelo técnico Enderson Moreira, depois do empate do Sport com a Ponte Preta, em Campinas. Na ocasião, o treinador enfatizou que para Cariús retomar o posto entre os 11 terá que demonstrar no dia a dia que merece a vaga no lado esquerdo defensivo. E projetando a partida deste final de semana, Felipinho ressaltou a necessidade da conquista dos três pontos. “Esse jogo é muito importante para nós, pois estamos fora do G4 e nosso objetivo é estar ali dentro sempre. Temos que buscar os três pontos, porque se perdermos vamos seguir fora do G4".

Para o confronto com os goianos, a baixa considerável para Enderson será na cabeça de área. Depois de deixar o confronto com a Ponte Preta na reta final do segundo tempo, Fabinho teve uma lesão detectada. O camisa 7 foi diagnosticado com um estiramento no joelho e o tempo de recuperação varia entre uma semana e um mês. Com isso, a tendência é que Fábio Matheus seja acionado ao lado de Ronaldo Henrique. Pedro Martins e João Igor são outras opções que correm por fora.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Vila Nova

Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço e Ronald; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas. Técnico: Claudinei Oliveira.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

Assistentes: Celso Luiz da SIlva e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG)

Transmissão: Band.

