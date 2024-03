A- A+

Copa do Nordeste No reencontro com o torcedor em torneios da CBF, Sport recebe a Juazeirense, pelo Nordestão Leão precisa de apenas um empate para garantir a classificação às quartas de final

Com ausências e retornos, o Sport entra em campo na noite desta quarta-feira (27), pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Às 21h30, o Leão recebe a Juazeirense, na Arena de Pernambuco. Com 14 pontos, a equipe pernambucana lidera o Grupo A e precisa de apenas um empate para avançar às quartas de final. São três pontos de vantagem para Vitória (5º) e Maranhão (6º), que ainda sonham com a classificação, e dois à frente de CRB (2º), Ceará (3º) e Botafogo-PB (4º), que completam o G-4. O clube de Juazeiro, por sua vez, é o quinto colocado do Grupo B, com seis pontos, e busca o triunfo para tentar ir à segunda fase.

A partida marcará o retorno do torcedor rubro-negro à Arena de Pernambuco em competições organizadas pela CBF. Na semana passada, o auditor do STJD, Felipe Bevilacqua, deferiu o pedido do Rubro-negro para suspender a pena de oito partidas com os portões fechados até a realização do julgamento do recurso. O setor onde fica a principal organizada leonina, no entanto, ficará fechado. Materiais que façam alusão à uniformizada responsável pelo ataque ao ônibus do Fortaleza também não serão permitidos.

Baixas e reforços

Depois de bater o ABC fora de casa, o técnico Mariano Soso terá duas baixas confirmadas para o confronto com a Juazeirense. Ambas por suspensão. Enquanto o zagueiro Alisson Cassiano foi expulso em Natal, o atacante Zé Roberto recebeu o terceiro cartão amarelo na oportunidade. A dupla só volta a ficar à disposição em caso de vaga na fase seguinte.

Para a vaga de Alisson Cassiano, inclusive, o treinador argentino terá um retorno considerável, em meio à escassez na zaga. Fora de combate há sete partidas por conta de um quadro de lombalgia, Rafael Thyere voltou a trabalhar com o elenco no início desta semana e pode formar dupla com Luciano Castán. Outra opção é o prata da casa Nassom. Já na cabeça de área, Felipe retorna ao time depois de cumprir suspensão na última partida. Recuperado de um desconforto muscular na coxa direita, Fabricio Domínguez também volta à lista de relacionados.

Em alerta

Mirando a classificação às quartas de final, alguns atletas terão que segurar o ímpeto em algumas jogadas, pela possibilidade de ficarem suspensos pelo acúmulo de cartões. São cinco jogadores pendurados com dois amarelos: o goleiro Caíque França, o lateral-esquerdo Felipinho, o volante Fabricio Domínguez, o meia Alan Ruiz e o atacante Gustavo Coutinho. Além do quinteto, o técnico Mariano Soso também terá que conter os ânimos na beira do gramado.

Mobilidade

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife irá estender seu horário de funcionamento até às 01h, para a saída dos torcedores do estádio. A operação ocorrerá no seguinte formato: trem partindo da estação de Cosme e Damião até a estação Recife e até a estação Camaragibe.

O duelo também vai contar com um esquema especial de mobilidade do Grande Recife. A linha 047-TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 19h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10).

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere (Nassom), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Alan Ruiz e Lucas Lima; Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Juazeirense

João Guilherme; Edson, Romário, Wendell, Yan Ferreira; Waguinho, Elivélton Baixola, Bruno Matos e Clébson; Pedro Henrique e Ian Augusto. Técnico: Evandro Guimarães.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA) e Francisco Marcondes Mendes Simão (ambos do CE)

Transmissão: Nosso Futebol e TV Jornal.

