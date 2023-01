No retorno à Ilha, Sport recebe o Petrolina pelo Estadual

A- A+

Após ter o confronto contra o Íbis adiado devido ao estado crítico dos gramados da Ilha do Retiro e da Arena de Pernambuco, o Sport jogará em sua casa pela primeira vez na temporada neste sábado (14). Com o campo de jogo do Adelmar da Costa Carvalho em condições melhores, o Rubro-negro vai receber o Petrolina, às 16h30, pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. O time comandado por Enderson Moreira busca o resultado positivo, depois de ficar no empate com o Maguary, em Bonito, no meio de semana. Com um ponto cada, Leão e Fera Sertaneja ocupam a 9ª e a 7ª colocações, respectivamente.

Para a partida, o Sport fez uma promoção de ingressos, no intuito de receber um bom número de rubro-negros na Ilha do Retiro. Os bilhetes custam entre R$ 10 (meia) e R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos até o início do segundo tempo da partida.

Com o adiamento do confronto com o Pássaro Preto, a ansiedade para encontrar a torcida pela primeira vez no ano tomou conta do elenco rubro-negro. Principalmente daqueles que ainda não sentiram o calor da massa rubro-negra ao seu favor. Como é o caso do meia Matheus Vargas. Depois de ter boa atuação diante do Maguary, o camisa 8 não escondeu a expectativa de atuar na Ilha do Retiro, além de presentear leoninos com o resultado positivo.

"Estou um pouco ansioso, não vou mentir. Assim como também tava para a estreia. A camisa do Sport é gigantesca no Nordeste, e jogando em casa dizem que a torcida é calorosa. Espero que seja uma recpeção boa, e que possamos somar os três pontos para dar alegrias ao torcedor", falou em entrevista à comunicação do clube.

Visando a escalação do time, tendência é que Enderson Moreira não faça muitas mudanças em relação ao que foi titular em Bonito. Apesar de um primeiro tempo abaixo, o treinador gostou do que viu na etapa complementar. Até por isso, uma das poucas modificações pode ser a entrada de Edinho no ataque. O camisa 11 participou bastante da partida contra o Azulão e foi o responsável por marcar o gol do empate. Com um desconforto na panturrilha, Jorginho seguirá sendo ausência. Assim como Vagner Love, último a se reapresentar. Enderson afirmou não querer queimar etapas para utilizar o camisa 99.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo e Matheus Vargas; Juba, Edinho (Labandeira) e Kayke (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

Petrolina

Adilson; João Carlos, Foguinho, Raykar e Rodrigo Ramalho; Brendon, Vinicinho, Eduardo e Igor Santos; Acauã e Emerson Galego. Técnico: William Lima.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Anderson Luís Marques

Assistentes: Fernando Antônio da Silva Júnior e Manoel Barbosa da Silva Neto

Transmissão: TV Globo e DAZN.

