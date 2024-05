A- A+

Vôlei No retorno de Bernardinho, Brasil estreia contra Cuba na Liga das Nações; saiba onde assistir Partida acontece nesta terça-feira (21), a partir das 21h, no Maracanãzinho

Agora é a vez dos homens estrearam na Liga das Nações de Vôlei. Nesta terça-feira (21), o Ginásio do Maracanãzinho recebe a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em confronto contra Cuba, a partir das 21h. A disputa que marca a volta de Bernardinho ao comando técnico da seleção conta com a transmissão exclusiva do Sportv 2.

Depois de sete temporadas longe do comando técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Bernardinho, treinador que acumulou mais de 15 anos de conquistas com a camisa verde e amarela, volta à área técnica às vésperas do Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Utilizando a Liga das Nações como um termômetro para a principal competição do ano, o treinador precisa, antes de tudo, transformar o Brasil em uma seleção dominante e sólida novamente. Na temporada passada, a equipe ainda sobre o comando de Renan Dal Zotto oscilou entre bons e maus momentos. Apesar de algumas boas vitórias na fase de classificação, o time caiu logo nas quartas de final por 3 sets a 0 para a Polônia.

Em seguida, amargou o vice-campeonato do Sul-Americano, disputado no Recife, perdendo para a Argentina. E foi bastante pressionado para a disputa do Pré-Olímpico, mas que no final de tudo conseguiu a vaga para mais uma Olimpíada.

Estreia

O primeiro jogo da nova Era Bernardinho começa com o duelo diante de Cuba. No último ano, as equipes se enfrentaram três vezes, com duas vitórias brasileiras e uma cubana. Na Liga das Nações passada, melhor para os cubanos que venceream por 3 sets a 2. Os brasileiros venceram no Pré-Olímpico por 3 sets a 1 e nos Jogos Pan-Americanos - sem o time principal - por 3 sets a 2.

Saiba onde assistir: Sportv2

Data: 21/05

Horário: 21h

Local: Ginásio do Maracanãzinho (Rio de Janeiro/Brasil)

