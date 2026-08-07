A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL No Rio Innovation Week, Vozinha revela impacto da Copa do Mundo: "Minha vida virou do avesso" Goleiro de Cabo Verde afirmou que espera disputar a Libertadores para enfrentar uma equipe brasileira

A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 transformou a vida do goleiro Vozinha. Principal destaque da seleção africana durante o torneio, o jogador afirmou que sua rotina mudou completamente desde o Mundial e celebrou a visibilidade conquistada por seu país graças à competição.

Durante participação no Rio Innovation Week 2026, na última quinta-feira, o goleiro de 40 anos contou que a repercussão da Copa fez com que Cabo Verde passasse a ser conhecido em todo o mundo. O sucesso também impulsionou sua carreira e Vozinha passou a ter cerca de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

— Minha vida virou do avesso. Foi algo extraordinário e incrível o que aconteceu na Copa do Mundo. O mundo passou a conhecer a nossa história e o nosso país, que é pequeno, mas cheio de pessoas incríveis e batalhadoras. Minha experiência após o Mundial tem sido excelente. Só tenho a agradecer a Deus — afirmou.



Vozinha comenta sobre o impacto da Copa do Mundo em sua vida. Foto: Roberto Schmidt / AFP

Apesar da idade, Vozinha não descartou a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo. O goleiro revelou que já conversou com a comissão técnica sobre uma possível despedida da seleção, mas admitiu que a campanha histórica mudou seus planos.

— Já conversei sobre parar, mas depois do que aconteceu na Copa precisamos pensar com calma. Se eu estiver jogando daqui a quatro anos, representar meu país é algo que não posso recusar. Quem sabe o Vozinha esteja lá em 2030.

Vozinha, goleiro do Colo-Colo. Foto: Javier Torres / AFP

Recém-contratado pelo Colo-Colo, do Chile, o goleiro também projetou a próxima temporada e afirmou que espera disputar a Libertadores, competição que poderá colocá-lo diante de clubes brasileiros. No momento, a nova equipe de Vozinha lidera o campeonato chileno, com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado.

— Tenho uma dívida com o Brasil e com o povo brasileiro. Espero jogar a Libertadores no ano que vem com o Colo-Colo.

Veja também