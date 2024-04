A- A+

Sport No século, Sport sempre ficou com a taça após vencer jogo de ida da final do Pernambucano No último sábado (30), Rubro-negro derrotou o Náutico por 2x0, nos Aflitos

O resultado de 2x0 construído no último final de semana(30), nos Aflitos, diante do Náutico, deixou o Sport com uma mão na taça do Campeonato Pernambucano. No próximo sábado (6), o Clássico dos Clássicos ocorre na Arena de Pernambuco, e um dado recente pode deixar o torcedor rubro-negro ainda mais animado. Neste século, sempre que venceu o confronto de ida da decisão estadual, o Leão ficou com a taça.

De 2001 para cá, o Sport saiu na frente dos adversários nas finais e levantou o troféu no jogo seguinte em quatro oportunidades: 2006, 2014, 2019 e 2023. No recorte, as mais variadas formas para superar as adversidades e celebrar a conquista.

Em 2006, por exemplo, foi na base da emoção. Após derrotar o Santa Cruz por 2x1, no Arruda, o Leão viu o rival superá-lo por 1x0, na Ilha do Retiro, levando o confronto para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, porém, o Rubro-negro venceu o Tricolor por 5x4 e comemorou o 35º título à época.

Roteiro praticamente igual ao de 2019, mas diante de outro adversário. Nos Aflitos, com gol de Ezequiel, o Sport bateu o Náutico por 1x0. Já no confronto de volta, o Timbu conseguiu vencer o rival por 2x1, de virada, na Ilha. Nas penalidades, o Leão foi mais eficaz que o Alvirrubro e ficou com a taça ao fazer 4x3.

Nas outras duas ocasiões em que o clube saiu na frente na final do Pernambucano, o torcedor viveu momentos de menos tensão nos duelos de volta. Contra o próprio Náutico, em 2014, após fazer 2x0 na Ilha do Retiro, o Sport voltou a bater o adversário por 1x0, nos Aflitos, e celebrou a conquista na casa alvirrubra.

No ano passado, em final inédita contra o Retrô, o Leão abriu vantagem na final ao fazer 2x1 na Arena de Pernambuco, e sacramentou a campanha do 43º título com um 2x0, na Ilha.

