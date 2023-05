A- A+

Sport No Sport, Ewerthon e Thyere passam por exames, mas Enderson poderá ter retornos contra ABC Médico do clube, Rodrigo Perez atualizou situações dos lesionados

Passada a derrota para o Criciúma, o Sport se prepara para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), o Leão recebe o ABC, às 18h, na Ilha do Retiro, em confronto válido pela 9ª rodada da competição nacional. Tendo que lidar com algumas ausências por lesão, o técnico Enderson Moreira poderá contar com dois retornos entre os relacionados: o lateral-direito Eduardo e o atacante Paulinho. Ambos já vinham treinando com a equipe ao longo da semana.

À Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (26), o médico rubro-negro, Rodrigo Perez, atualizou a situação dos jogadores entregues ao departamento médico.

Aos 36 anos, Eduardo estava fora de combate desde o mês passado, devido a dores musculares. À época, tinha retorno previsto para o segundo jogo da decisão do Nordestão, mas acabou não se recuperando totalmente. No caso de Paulinho, o atleta revelado na Ilha havia sido diagnosticado com uma torção no tornozelo direito às vésperas do duelo de volta com o Ceará.

Liberado pelo departamento médico e treinando normalmente, Eduardo vive a expectativa de ser acionado entre os titulares. Isso porque, Ewerthon sentiu um desconforto na coxa direita um dia antes de encarar o Criciúma e vem sendo avaliado diariamente pelo DM. No meio de semana, coube a Fabinho ser improvisado na lateral.

Além do prata da casa, o capitão Rafael Thyere também alegou dores na coxa direita minutos antes de encarar o Tigre, e não tem presença certa contra o ABC. A dupla passou por exames de imagem nesta sexta-feira, mas só terão as situações divulgadas pelo Sport perto da hora do jogo no domingo.

Outra dúvida, esta no ataque, gira sobre a situação de Edinho. Contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o camisa 11 deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores no joelho, e perdeu as partidas contra Botafogo-SP e Criciúma. Nestes compromissos, coube a Wanderson e Fabrício Daniel serem seus substitutos, respectivamente. Para encarar o ABC, inclusive, a tendência é que o último a chegar seja novamente o titular.

Já no caso de Labandeira, a previsão de volta do uruguaio aos gramados segue a mesma: no final de junho. O atacante se recupera de um trauma no joelho, sofrido na final do Campeonato Pernambucano, diante do Retrô.

Assim, a provável escalação do Sport para encarar o ABC deve ser: Renan; Eduardo (Fabinho), Chico (Alisson Cassiano), Sabino e Felipinho; Ronaldo, Pedro Martins e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

