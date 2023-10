A- A+

Jogos Pan-Americanos No sufoco, Brasil vence o México e avança para a final do vôlei feminino no Pan-Americano Com Sabrina como destaque, seleção brasileira garante vaga na disputa pelo ouro contra a República Dominicana, que será realizada nesta quinta-feira (26)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei assegurou seu lugar na final dos Jogos Pan-Americanos ao vencer o México em uma emocionante partida de tie-break. Com 24 pontos, Sabrina se destacou como a maior pontuadora da semifinal.

O time comandado pelo técnico Paulo Coco conquistou a classificação para a final após uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba, Argentina e Porto Rico sem perder nenhum set.

Na disputa pela vaga na decisão, o Brasil começou forte, vencendo o primeiro set por 25-17. No entanto, o México reagiu e empatou a partida no segundo set (25-22). O terceiro set foi uma batalha intensa, com Sabrina brilhando e garantindo a vitória do Brasil por 27-25. O México venceu o quarto set (25-22), forçando o tie-break. No final, o Brasil prevaleceu com um placar de 15-13.

ESTAMOS NA FINAL!



Brasil vence o México em partida bem disputada e avança para a grande decisão do vôlei feminino no Pan de Santiago!



3x2 (25/17, 22/25, 27/25, 22/25 e 15/13)



A final será contra República Dominicana amanhã (26), a partir das 20h!



Vem junto… pic.twitter.com/i6kOEuJF00 — Time Brasil (@timebrasil) October 26, 2023

A final pelo ouro será contra a República Dominicana, as atuais campeãs. Apesar de um início difícil, as dominicanas venceram a Argentina por 3 sets a 1 em sua partida.

A levantadora e capitã da equipe, Naiane, destacou a preparação emocional da equipe para o jogo. Sabrina, com 24 pontos, expressou sua felicidade por estar na final e buscando mais uma medalha para o Brasil.

A grande final do vôlei feminino está marcada para esta quinta-feira (26), às 20h, na Arena O’Higgins, com transmissão pelo Canal Olímpico do Brasil e pela CazéTV, no YouTube



É DIA DE FINAL



O Brasil enfrenta a República Dominicana na decisão do vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos!



É nesta quinta, às 20h, e você assiste AO VIVO no Canal Olímpico do Brasil.



A seleção conta com o seu apoio!

: https://t.co/b3cm40HRRs pic.twitter.com/GcAc5ijxzK — Time Brasil (@timebrasil) October 26, 2023

