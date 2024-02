A- A+

Pré-Olímpico No sufoco, Brasil vence Venezuela e segue vivo o sonho dos Jogos Olímpicos Seleção agora precisa vencer a Argentina, no próximo domingo (11)

Mesmo em mais uma partida ruim coletivamente, o talento individual salvou a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico, nesta quinta-feira (08), diante da Venezuela. Com gols de Maurício e Guilherme Biro, o Brasil segue vivo e depende apenas de si para estar nos Jogos Olímpicos de Paris.

Pressionada - depois de perder para o Paraguai na primeiro rodada - e precisando construir o resultado, ainda aos três minutos, a Seleção já teve a primeira oportunidade com John Kennedy, que finalizou dentro da área mas a defesa afastou a bola que ia em direção ao gol.

Passada a pressão inicial, a Venezuela passou a se encontrar no jogo e se mostrar, novamente, um adversário duro de se enfrentar. Na primeira fase da competição, a seleção vinotinto derrotou o Brasil por 3x1 e mostrou o desenvolvimento do esporte no país.

O confronto ficou muito amarrado no meio campo e as equipes pouco criaram ao longo da etapa inicial. Pela parte dos venezuelanos, aos 10, Segovia roubou a bola de Andrey Santos e partiu no contra-ataque. O camisa 8 enxergou a oportunidade e arriscou de fora da área, mas o goleiro Mycael foi bem e espalmou a bola para fora.

O Brasil iniciou o segundo tempo sofrendo um grande susto aos cinco. Depois de um bate e rebate, Kelsy bateu para o gol e a bola passou entre as pernas de Mycael, mas antes que ela pudesse passar toda, o zagueiro Arthur Chaves segurou em cima da linha e a Seleção se safou nessa.

Diferente do primeiro tempo, a Seleção teve mais efetividade na primeira chance que criou. Aos 12, Khellven cruzou para Endrick que escorou para Pec finalizar, a bola rebateu na defesa e sobrou para Maurício, que não perdoou e abriu o marcador em Caracas.

Atrás no placar, a Venezuela passou a ter mais apoio da sua torcida e assim não demorou muito para empatar. Aos 22, Rivas cruzou na área e Bolívar dominou, o atacante ainda contou com um escorregão do defensor brasileiro e fuzilou de canhota para deixar tudo igual.

Depois do placar igualado, foi a vez do Brasil ir atrás do placar. Mas a reação passava por não cometer erros, que aconteceu aos 30, quando a Venezuela puxou um contra-ataque e marcou com Lacava. Para a sorte da Seleção, o gol foi anulado por um interferência de uma atleta venezuelano - em posição de impedimento - , que passou na frente do goleiro brasileiro no momento da finalização.



O Brasil vivia um sufoco, era constantemente pressionado pela equipe adversária e não conseguia desenvolver um bom futebol. A Seleção precisava muito de uma solução individual, e aos 43 ela chegou. Endrick encontrou Guilherme Biro infiltrando e deixou o meia na cara do gol, que só tirou do goleiro e desempatou o confronto.



